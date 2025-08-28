Şeflerin karnabahar püf noktası: Karnabaharları bulayın ve haşlayın, böyle pişirince koku yayılmıyor

Kış aylarının en faydalı sebzelerinden biri olan karnabahar, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin. Ancak pişirirken tüm eve yayılan ağır koku mutfakta sık tüketilmesine engel oluyor. Şefler karnabaharın pişirince yayılan kokusunu önlemek için pratik bir yöntem öneriyor. Üstelik sadece birkaç dakikada uygulanabiliyor.

KARNABAHARIN FAYDALARI NELER?

Karnabahar; C vitamini, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin bir sebze. Bağışıklığı güçlendiriyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Tok tutarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kalp sağlığını destekleyen fitokimyasallar içeriyor. Fakat yoğun kokusu, çoğu kişinin bu faydalı sebzeyi sofralara sıkça taşımamasına neden oluyor.

KARNABAHARLARI BULAYIN VE HAŞLAYIN, BÖYLE PİŞİRİNCE KOKU YAYILMIYOR

Şeflerin önerdiği yöntem, aslında çok basit. Karnabaharları haşlamadan önce süte bulayıp kısa süre bekletmek. Bu işlem sayesinde sebzenin pişerken yaydığı ağır koku ortadan kalkıyor, üstelik karnabahar çok daha lezzetli ve yumuşak oluyor.

ŞEFLERİN KARNABAHAR PÜF NOKTASI

Karnabahar süte bulandığında lifleri yumuşuyor. Haşlanma sırasında keskin koku nötrleniyor. Daha hafif, kremamsı bir tat ortaya çıkıyor. Karnabaharı haşlarken tencerenin kapağını hafif aralık bırakın. Haşlama suyuna birkaç damla limon veya bir dilim ekmek eklemek de kokuyu azaltır. Haşlama süresini çok uzun tutmayın, sebzenin dağılmasına neden olur.

SÜTE BULAYIP KARNABAHAR PİŞİRME TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre su

SÜTE BULAYIP KARNABAHAR NASIL PİŞİRİLİR?

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve iyice yıkayın.

Derin bir kaba sütü alın, karnabaharları içine bulayın ve 10 dakika bekletin.

Tencereye suyu alın, kaynadığında tuzu ekleyin.

Sütten çıkan karnabaharları tencereye ekleyin.

Yaklaşık 10-12 dakika haşlayın.

Süzüp servis tabağına alın.

İsterseniz üzerine zeytinyağında sotelenmiş sarımsaklı sos dökerek servis edebilirsiniz.