Tahta kaşıkları elde yıkamaya gerek yok: Kaynar suya 1 kaşık ekleyin, inatçı yağlardan eser kalmıyor

Mutfakta en çok kullanılan gereçlerden biri olan tahta kaşıklar, zamanla yağı ve yemek kokusunu içine hapseder. Ne kadar elde yıkansa da bazı lekeler ve kokular çıkmaz, hatta deterjan kalıntısı sağlığı tehdit eder. İşte bu noktada devreye giren doğal temizlik yöntemi, sadece 1 kaşık karbonat ile tüm bu sorunlara çözüm oluyor.

TAHTA KAŞIKLARI ELDE YIKAMAYA GEREK YOK

Tahta gözenekli bir yapıya sahip olduğu için yağı ve sosları hızla emer. Elde yıkamak kısa vadede yüzeyi temizler ama iç kısımlarda biriken bakteriler ve yağlar kalmaya devam eder. Zamanla kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açar.

TAHTA KAŞIKLAR İÇİN KARBONAT TEMİZLİĞİ

Bir tencereye kaynar su ekleyin.

İçine 1 yemek kaşığı karbonat koyun.

Tahta kaşıkları bu suyun içinde birkaç dakika bekletin.

Karbonatın doğal arındırıcı özelliği sayesinde kaşıklardaki tüm yağ, kir ve kokular yüzeye çıkar. Kaşıkları çıkardıktan sonra sadece durulamanız yeterli olur.

KAYNAR SUYA 1 KAŞIK EKLEYİN, İNATÇI YAĞLARDAN ESER KALMIYOR

Karbonatlı kaynar su yöntemi, deterjan kalıntısı bırakmadan temizlik sağladığı için güvenle kullanılabilir. Üstelik yalnızca yağları değil, sararmış ve kararmış tahta kaşıkların rengini de açar. Düzenli uygulandığında kaşıkların ömrü uzar, mutfakta hijyen korunur.