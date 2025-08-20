ANASAYFA
Tahta kaşıkları elde yıkamaya gerek yok: Kaynar suya 1 kaşık ekleyin, inatçı yağlardan eser kalmıyor

Mutfakta en çok kullanılan malzemelerden biri olan tahta kaşıklar, ne kadar elde yıkansa da içindeki yağ ve kokulardan tam olarak arınmaz. Özellikle yemeklerin ardından tahta kaşıklar, yağ ve kirle kaplanarak elde yıkamayı zorlaştırır. Zamanla hem hijyen kaybına hem de kötü kokuya yol açan bu sorun için pratik bir yöntem var. Sadece kaynar suya 1 kaşık eklediğinizde, tahta kaşıklardaki inatçı yağlardan eser kalmıyor. Peki, tahta kaşıkları elde yıkama derdine son veren yöntem ne? İşte kaynar suya 1 kaşık eklemenizin yeteceği yöntem…

elif çarman | 20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04 | Son Güncelleme:
Tahta kaşıkları elde yıkamaya gerek yok: Kaynar suya 1 kaşık ekleyin, inatçı yağlardan eser kalmıyor
Mutfakta en çok kullanılan gereçlerden biri olan tahta kaşıklar, zamanla yağı ve yemek kokusunu içine hapseder. Ne kadar elde yıkansa da bazı lekeler ve kokular çıkmaz, hatta deterjan kalıntısı sağlığı tehdit eder. İşte bu noktada devreye giren doğal temizlik yöntemi, sadece 1 kaşık karbonat ile tüm bu sorunlara çözüm oluyor.

TAHTA KAŞIKLARI ELDE YIKAMAYA GEREK YOK

Tahta gözenekli bir yapıya sahip olduğu için yağı ve sosları hızla emer. Elde yıkamak kısa vadede yüzeyi temizler ama iç kısımlarda biriken bakteriler ve yağlar kalmaya devam eder. Zamanla kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açar.

TAHTA KAŞIKLAR İÇİN KARBONAT TEMİZLİĞİ

Bir tencereye kaynar su ekleyin.

İçine 1 yemek kaşığı karbonat koyun.

Tahta kaşıkları bu suyun içinde birkaç dakika bekletin.

Karbonatın doğal arındırıcı özelliği sayesinde kaşıklardaki tüm yağ, kir ve kokular yüzeye çıkar. Kaşıkları çıkardıktan sonra sadece durulamanız yeterli olur.

KAYNAR SUYA 1 KAŞIK EKLEYİN, İNATÇI YAĞLARDAN ESER KALMIYOR

Karbonatlı kaynar su yöntemi, deterjan kalıntısı bırakmadan temizlik sağladığı için güvenle kullanılabilir. Üstelik yalnızca yağları değil, sararmış ve kararmış tahta kaşıkların rengini de açar. Düzenli uygulandığında kaşıkların ömrü uzar, mutfakta hijyen korunur.

