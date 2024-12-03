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Tencerede sufle olur mu demeyin! 10 dakikada en pratik tatlı

Pratik tatlı tarifi arıyorsanız tencerede sufle tam ağzınıza layık. 10 dakikada tencerede sufle tarifi özel günlerinizin kurtarıcısı olabilir. Suflenin püf noktaları ve yapılışı haberimizde…

3 Aralık 2024 Salı 15:49 | Son Güncelleme:
Tencerede sufle olur mu demeyin! 10 dakikada en pratik tatlı
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En pratik tatlı olarak bilinen tencerede sufle tarifi birçok kişi için kurtarıcı. Çünkü 10 dakikada her şey hazır oluyor. Elbette sizin mutfakla aranızın iyi olmasına da bağlı bir durum.

Tencerede suflenin iki püf noktası var. Un mutlaka elenmelidir. Yumurta ve şeker iyice çırpılmalıdır.

PRATİK TATLI SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 paket sütlü çikolata

10 DAKİKADA TENCEREDE SUFLE TARİFİ

Tencerede sufle pişirmek sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle yumurta ve şeker beyaz bir kıvama gelene kadar çırpın. Süt, yağ, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu da ilave ederek çırpmaya devam edin. Unu elekten geçirerek ekleyin ve kıvamı ayarlayın. Suflenin püf noktası burasıdır.

Sufle kaplarını sıvı yağ ile yağlayın. Dileyenler fincan da kullanabilir. Kaplara yarıya kadar karışımdan dökün. Ortasına sütlü çikolatadan 2 parça koyun.

Tencerede kaynayan suyun içine kapları koyup üzerini de bezle kapatıp hiç açmadan 10 dakika kadar pişirin. Biraz daha sıvı olmasını isterseniz pişirme süresini azaltabilirsiniz.

Piştikten sonra pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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