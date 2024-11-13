Tikvenik tarifi! Cevize ve bal kabağına doyuran börek

MasterChef'in bugünkü menüsü cevizli yemekler. Bunlar arasında MasterChef izleyicisinin en çok merak ettiği lezzetlerin başında ise Balkan lezzeti tikvenik geliyor.

Kabakla yapılan bir börek çeşidi olan tikvenik hafif tatlı bir lezzettir. Yufkayla yapılan bu lezzetten ceviz tadı gelmesi gerekiyor. Çay saatine börek sevenler bu çeşidi deneyebilir.

TİKVENİK TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Rendelenmiş kabağa şekerini ekleyerek sonra biraz bekletmek, kabakların suyunu bırakmasını sağlar. Bu sayede kabaklar daha yumuşak olur ve böreğin içinde güzel bir kıvam alır.

TİKVENİK MALZEMELERİ

6 adet yufka

500-600 gram bal kabağı

1 çay bardağı şeker (daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz)

2 çay bardağı doğranmış ceviz içi

3 yemek kaşığı tarçın

Yufkaları yağlamak için;

Yarım su bardağından biraz fazla tereyağı

Üzerine serpmek için;

Pudra şekeri

TİKVENİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcı için bal kabağını incecik rendeleyin. İçine şekeri, ceviz içlerini ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Yufkaları ikiye kesip erittiğiniz tereyağını ile yağlayın. İç harcından koyup rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız ruloları tepsiye yuvarlak şekilde dolayın. Üzerini de yapladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız böreğin üstünü hafifçe su ile ıslatın ve üzerini bir bezle örterek dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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