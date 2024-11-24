Un helvası tarifi! 1 kilo undan bir tepsi çıkıyor

Un helvası tarifi kış aylarında en çok araştırılan tatlı. Peki, un helvası nasıl yapılır?

Balık ardından özellikle en çok denenen tatlı olan un helvası tencerede kavrularak yapılıyor. Genelde sunumu tepside oluyor. İster baklava dilimi şekli ister top şeklinde sunabileceğiniz un helvasının servisi oldukça kolay. İşte nefis un helvası tarifi...

UN HELVASI İÇİN MALZEMELER

1 kg un

1 kilo şeker

500 gram sıvı yağ

1 litre su

UN HELVASI TARİFİ

1. Un helvası tarifi için öncelikle un helvasını yapmadan şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.

2. Bir tencerenin içerisine yağı koyun. Yağı kızdırdıktan sonra unu ilave edin. Unla yağ pembeleşinceye kadar kavurun.

3. Önceden hazırladığınız şerbeti kavrulmuş olan unun üzerine şerbeti dökün. Birkaç dakika karıştırın. Ocaktan indirip üzerini örtün ve soğumaya bırakın. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Un helvası hazır. Afiyet olsun.

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