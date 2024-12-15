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Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok

Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı merak ediliyor. Sosyal medyada sık sık takipçilerine formda tutan smoothie tarifleri veren Yasemin Özilhan, bu defa karnabaharlı smoothie hazırladı. İşte Yasemin Özilhan'dan kabızlığı bitiren karnabaharlı smoothie tarifi ve malzemeleri…

15 Aralık 2024 Pazar 15:24 | Son Güncelleme:
Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok
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Yasemin Özilhan, sosyal medyadaki takipçilerine karnabaharlı smoothie tarifi hazırladı. Zayıflık sırrı merak edilen ünlülerden biri olan Yasemin Özilhan, sık sık sebzelerle ve meyvelerle yaptığı tarifleri paylaşıyor. Bu defa da karnabaharlı smoothie tarifi hazırlayan Özilhan, formunu böyle koruyor. Peki, karnabaharlı smoothie nasıl yapılır?

YASEMİN ÖZİLHAN'IN SMOOTHİE TARİFİ

2 küçük donmuş muz

5-6 dilim kabak

Yarım mango

1 avuç dolusu karnabahar ( donmuş kullanabilirsiniz)

1,5 bardak soya sütü

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yoğurdu.

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri robota koyacak şekilde hazırlayın. Ardından robotu çalıştırın ve kıvamlı bir içecek hazırlayın. Afiyet olsun...

Yasemin Özilhan fotoğraf: Alem Dergisi

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