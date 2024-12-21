1 kaşık tuzla gelen temizlik! Çay lekesine bir de bunu deneyin

1 kaşık tuz temizlikte olağanüstü etkiler yapabilir. Evde çay lekesi, mobilya lekesi, lavabo lekesinden dert yanıyorsanız tuzu kullanabilirsiniz. Özellikle halıdaki çay lekeleri için bir çözüm yolu olabilir.

TUZ TEMİZLİKTE NASIL KULLANILIR?

Tuz, kimyasal temizleyicilere doğal bir alternatif olarak evde birçok temizlik işinde güvenle kullanılabilir. Yine de kullanmadan önce yüzeylerin zarar görmediğinden emin olmak için küçük bir alan üzerinde deneme yapmanız önerilir. Tuz, nemi ve kötü kokuları emer.

ÇAY VE KAHVE LEKELERİ

Yarım çay kaşığı tuzu çay veya kahve fincanına koyun. Kuru bir kağıt havlu ile sertçe ovalayın. Daha sonra durulayın.

MOBİLYA LEKELERİ

6 yemek kaşığı tuzu iki yemek kaşığı limon veya lime suyu ile karıştırın ve kuru kumaşın üzerine sürün. Biraz bekledikten sonra durulayın ve iyice kurutun.

MUTFAK LAVABOSU

Lavaboya 1 yemek kaşığı tepeleme tuz döktüğünüz kaynar suyu boşaltın.

HALI LEKELERİ

Kullanımı: Islak lekenin üzerine bol miktarda tuz serpin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra süpürgeyle temizleyin.

Fayda: Halıdaki sıvı lekelerini emer ve temizlenmesini kolaylaştırır.