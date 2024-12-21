ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

1 kaşık tuzla gelen temizlik! Çay lekesine bir de bunu deneyin

Çay lekeleri, mobilya lekeleri evde en çok temizliğe neden olan sorunlardır. Özellikle kış aylarında çay lekesi için halıyı yıkamak oldukça zor. Fakat tuzla temizlik vaktinizi azaltabilirsiniz. Tuz çıkmaz dediğiniz lekelerin düşmanı olabilir. İşte 1 kaşık tuzun temizliğe faydaları…

21 Aralık 2024 Cumartesi 14:38 | Son Güncelleme:
1 kaşık tuzla gelen temizlik! Çay lekesine bir de bunu deneyin
ABONE OL

1 kaşık tuz temizlikte olağanüstü etkiler yapabilir. Evde çay lekesi, mobilya lekesi, lavabo lekesinden dert yanıyorsanız tuzu kullanabilirsiniz. Özellikle halıdaki çay lekeleri için bir çözüm yolu olabilir.

TUZ TEMİZLİKTE NASIL KULLANILIR?

Tuz, kimyasal temizleyicilere doğal bir alternatif olarak evde birçok temizlik işinde güvenle kullanılabilir. Yine de kullanmadan önce yüzeylerin zarar görmediğinden emin olmak için küçük bir alan üzerinde deneme yapmanız önerilir. Tuz, nemi ve kötü kokuları emer.

ÇAY VE KAHVE LEKELERİ

Yarım çay kaşığı tuzu çay veya kahve fincanına koyun. Kuru bir kağıt havlu ile sertçe ovalayın. Daha sonra durulayın.

MOBİLYA LEKELERİ

6 yemek kaşığı tuzu iki yemek kaşığı limon veya lime suyu ile karıştırın ve kuru kumaşın üzerine sürün. Biraz bekledikten sonra durulayın ve iyice kurutun.

MUTFAK LAVABOSU

Lavaboya 1 yemek kaşığı tepeleme tuz döktüğünüz kaynar suyu boşaltın.

HALI LEKELERİ

Kullanımı: Islak lekenin üzerine bol miktarda tuz serpin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra süpürgeyle temizleyin.

Fayda: Halıdaki sıvı lekelerini emer ve temizlenmesini kolaylaştırır.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Lekeyi en fazla tutan süet deriden leke nasıl çıkarılır?
Lekeyi en fazla tutan süet deriden leke nasıl çıkarılır?
Camları ayna gibi yapıyor! Püf noktalarla izden eser kalmıyor
Camları ayna gibi yapıyor! Püf noktalarla izden eser kalmıyor
2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem
2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem
Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor
Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş
Meğer petek temizliği bu kadar kolaymış! Isıyı yüzde 50 artırıyor
Meğer petek temizliği bu kadar kolaymış! Isıyı yüzde 50 artırıyor
Limon banyodaki o sorunu ortadan kaldırıyor! Herkesin dert yandığı konu
Limon banyodaki o sorunu ortadan kaldırıyor! Herkesin dert yandığı konu
Aynadaki parmak izine patatesli çözüm! En pratik yöntem
Aynadaki parmak izine patatesli çözüm! En pratik yöntem
Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri
Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri
Meyveyi dişlerinize sürtün! Lekeleri emiyor, macundan etkili: Porselen gibi dişler için...
Meyveyi dişlerinize sürtün! Lekeleri emiyor, macundan etkili: Porselen gibi dişler için...
Pirinçli temizlik! Kulağa tuhaf gelse de tertemiz yapıyor
Pirinçli temizlik! Kulağa tuhaf gelse de tertemiz yapıyor