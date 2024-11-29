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1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş

Nar lekesini çıkarmak kolay değil ama imkansız da değil. Kışın bol bol tüketilen narlar evde ya halıya leke yapıyor ya da kıyafetlere renk veriyor. Nar lekesini çıkarmanın kolay bir yöntemi var. İşte 1 kaşıkla gelen temizlik formülü…

29 Kasım 2024 Cuma 16:43 | Son Güncelleme:
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş
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Narın lezzeti kadar lekesi de meşhurdur. Zira bazı kıyafetlerden nar lekesini çıkarmak o kadar da kolay değildir. Çünkü narın rengi kırmızıdır. Hatta nar yüzyıllardır kumaş boyası olarak da kullanılmış.

NAR LEKESİNE ÇÖZÜM

Antioksidanlar, lif ve vitaminlerle dolu olan nar, kalp için iyidir ve iltihabı uzak tutmada harika bir meyvedir. Ama bir bakmışsınız en sevdiğiniz halının ya da giysinin üzerinde anı olarak kalmış. Üzülmeyin nar lekesi için birkaç yöntem deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı kaynar su

3 ADIMDA NAR LEKESİNDEN KURTULMANIN YÖNTEMİ

1. Lekelenen kıyafeti çıkarın. Bir çaydanlıkta yarım 1 su bardağı su kaynatın. Kaynayan suyu kâseye alın.

2. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Eriyene kadar bu işleme devam edin.

3. Kıyafetin lekeli kısmına bu karışımı dökün ve 15 dakika bekletin. Soğuk suda durulayın. Kuruması için asın.

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