1 saat içinde küf kokusundan kurtulun: 1 patates sorunu çözüyor

Evdeki kötü kokulardan bıktınız mı? Özellikle rutubet nedeniyle oluşan korkunç küf kokusu evin her yerine yayılabilir. Ama korkmayın, size doğal ve pratik bir çözüm öneriyoruz. Çok şaşıracaksınız ama küf kokan yere bir patates kesin ve bırakın. Sonuç mükemmel...

NEDEN PATATES?

Patatesin nem emici özellikleri, aslında bilimsel olarak da kanıtlanmış bir bilgidir. Nişasta ve su, ortamın nemini bağlayarak bakterilerin gelişmesini engeller. Bu da kötü kokunun yayılmasını engeller.

Patates, doğal nem emici özelliklere sahip bir sebzedir.

İçeriğindeki nişasta ve su patatesin havadaki fazla nemi çekmesine yardımcı olur.

Küf kokusunun oluştuğu ortamda, patates nem ve havadaki kötü kokuları emer, böylece evin havası değişir.

PATATES NASIL KULLANILIR?

1 adet patatesi alın ve iki parçaya bölün.

Bir parçasını kötü kokuların yoğun olduğu alana, (örneğin, kiler, banyo, bodrum) yerleştirin. Patatesin üzerini bir bezle örtün veya doğrudan açık bırakın.

1 saat sonra kokunun büyük ölçüde gittiğini fark edeceksiniz.

İpucu: Eğer koku çok güçlü ise patatesin üzerine bir miktar karbonat serpip etkisini artırabilirsiniz.

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