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2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem

Kış aylarında araba farları çok kirlenir. Böyle durumlarda en ucuz yöntem doğal yöntemler. Mutfak dolaplarını biraz karıştırın ve araba farını ayna gibi yapın. Temizlik uzmanlarının araba lekesine önerisi haberimizde…

17 Aralık 2024 Salı 14:23 | Son Güncelleme:
2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem
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Araba farları zamanla kirlenir ve matlaşır. Kirli farlar gece görüşünü yüzde 40'a kadar azaltabilir. Dolayısıyla araba farlarının temizliği güvenlik için çok önemlidir.

Araba farını ayna gibi yapmak için pahalı ürünlere gerek yok. Birkaç eski usul yöntemle araba farını eskisi kadar iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.

ARABA FARINI TEMİZLEME YÖNTEMİ

Temizlikten bahsederken beyaz sirke, karbonat, diş macunundan bahsedeceğimizi tahmin etmişsinizdir. Çünkü birçok temizlik uzmanı bu ürünleri öneriyor. Evi temizleyen bu ürünleri araba farı için de kullanabilirsiniz.

Sirke ve Karbonat

Farlarınızı yumuşak bir sünger ve sabunlu suyla yıkayın, durulayın ve kurumaya bırakın.

Bir kapta iki ölçü beyaz sirkeyi bir ölçü karbonatla karıştırın.

Mikrofiber bir bezi solüsyona batırın ve farları yavaşça fırçalayın.

Temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Farlarınız çok kirliyse birkaç kez yeniden başlayın.

Limon suyu

Araba farlarını limonla ovalayın. Limon suyu, bazı mineral birikintilerini ve kiri çözebilen doğal bir asit olan sitrik asit içerir.

Temiz bir beze taze limon suyunu sıkın. Far camlarınızı tüm kirler çıkana kadar fırçalayın. Kalıntıyı nemli bir bezle silin.

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