Aynadaki parmak izine patatesli çözüm! En pratik yöntem

Aynadaki parmak izlerini yok etmek için pratik yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bunlardan biri de patates. Olur mu hiç dediğinizi duyar gibiyiz. Ama deneyenler var.

Bir patatesi ikiye bölün, aynaya sürün ve ardından beyaz sirkeyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Bu şaşırtıcı teknik parmak izi için idealdir.

LİMON SUYU

Limonlu su temizliğin şifresi demek. Bu karışım evdeki her şeyi temizleyebilir. Aynayı limon suyu ile de temizleyebilirsiniz. Yarım litre ılık suya bir çorba kaşığı limon suyu karışımı kullanın. Aynaya uygulayın ve sonuçta parmak izlerinin gittiğini göreceksiniz.

Dezenfektan etkisindeki bu karışım kötü kokuları da engelleyebilir.