ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Aynadaki parmak izine patatesli çözüm! En pratik yöntem

Herkes evindeki aynanın pürüzsüz olmasını ister. Fakat aynadaki parmak izleri sinir bozucudur. Bu duruma patatesle ve limonla çare bulabilirsiniz. İşte aynadaki parmak izine patatesli çözüm önerisi…

13 Kasım 2024 Çarşamba 17:32 | Son Güncelleme:
Aynadaki parmak izine patatesli çözüm! En pratik yöntem
ABONE OL

Aynadaki parmak izlerini yok etmek için pratik yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bunlardan biri de patates. Olur mu hiç dediğinizi duyar gibiyiz. Ama deneyenler var.

Bir patatesi ikiye bölün, aynaya sürün ve ardından beyaz sirkeyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Bu şaşırtıcı teknik parmak izi için idealdir.

LİMON SUYU

Limonlu su temizliğin şifresi demek. Bu karışım evdeki her şeyi temizleyebilir. Aynayı limon suyu ile de temizleyebilirsiniz. Yarım litre ılık suya bir çorba kaşığı limon suyu karışımı kullanın. Aynaya uygulayın ve sonuçta parmak izlerinin gittiğini göreceksiniz.

Dezenfektan etkisindeki bu karışım kötü kokuları da engelleyebilir.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri
Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri
Meyveyi dişlerinize sürtün! Lekeleri emiyor, macundan etkili: Porselen gibi dişler için...
Meyveyi dişlerinize sürtün! Lekeleri emiyor, macundan etkili: Porselen gibi dişler için...
Pirinçli temizlik! Kulağa tuhaf gelse de tertemiz yapıyor
Pirinçli temizlik! Kulağa tuhaf gelse de tertemiz yapıyor
Hayat kurtaran 5 pratik bilgi! Makyaj, ev bitkisi, çizik bardak...
Hayat kurtaran 5 pratik bilgi! Makyaj, ev bitkisi, çizik bardak...
Soğan kokusu için en pratik yöntem: Süt
Soğan kokusu için en pratik yöntem: Süt
Oto yıkamaya gerek yok! 1 kaşığı bile araba farlarını yepyeni yapıyor
Oto yıkamaya gerek yok! 1 kaşığı bile araba farlarını yepyeni yapıyor
Yatak çarşaflarını ütüleyin! Sebebi şaşırtıyor
Yatak çarşaflarını ütüleyin! Sebebi şaşırtıyor
Küf kokusuna büyükanne çözümü! Doğal oda spreyi gibi etkisi var
Küf kokusuna büyükanne çözümü! Doğal oda spreyi gibi etkisi var
Kaynar suyu lavaboya dökmenin zararı! Tüm tesisat...
Kaynar suyu lavaboya dökmenin zararı! Tüm tesisat...
Balık kokusunu bitiren en ucuz yöntem! Buharı bile yetiyor, mutfak mis gibi oluyor
Balık kokusunu bitiren en ucuz yöntem! Buharı bile yetiyor, mutfak mis gibi oluyor
Halı lekesine acil çözüm! Çay, kahve fark etmez...
Halı lekesine acil çözüm! Çay, kahve fark etmez...