Bakır cezve kahvenin tadını değiştiriyor mu?

Bazıları kahveyi bakır cezvede sever. Peki, bunun sebebi ne? Bakır cezve kahvenin tadını değiştiriyor mu? Kalaylı bakır cezvede pişen kahve, tadını ve köpüğünü artırıyor. Uzmanlara göre bakır, kahveyi eşit ısıtarak damakta daha yumuşak ve aromatik bir lezzet bırakıyor. İşte bakır cezvenin kahveye etkileri…

Merve Çulha | 4 Eylül 2025 Perşembe 15:50
Bakır cezve kahvenin tadını değiştiriyor mu?
Türk kahvesi denildiğinde akla gelen en önemli unsurlardan biri, pişirildiği cezvedir. Uzmanlara göre kahvenin tadı ve köpüğü, kullanılan cezvenin malzemesine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle kalaylı bakır cezvede pişirilen kahve, dengeli ısı dağılımı sayesinde hem daha yoğun köpüklü hem de aroması güçlü bir lezzet sunuyor.

BAKIR CEZVENİN KAHVEYE ETKİLERİ

Kalaylı bakır cezve, kahvenin aromasını daha dengeli, köpüğünü daha yoğun yapar. Kalaysız veya eski bakır cezve kullanmak ise kahvenin tadını olumsuz etkileyebilir.

1. ISI İLETKENLİĞİ

Bakır, en iyi ısı iletkenlerinden biridir. Kahveyi daha hızlı ve dengeli ısıtır. Bu da kahvenin aromalarının eşit şekilde açığa çıkmasını sağlar. Özellikle Türk kahvesinde köpük oluşumu bakır cezvede daha belirgindir.

2. KAHVENİN KIVAMI VE KÖPÜĞÜ

Bakır cezvede pişirilen kahve, daha yoğun köpüklü ve kıvamlı olur. Çünkü ısı dengeli dağıldığı için kahve ani kaynamaz, yavaş yavaş pişer. Bu da tadı daha yumuşak kılar.

3. METALİN ETKİSİ

Saf bakır kahveyle doğrudan temas ederse metalik bir tat bırakabilir. Bu nedenle cezvenin iç yüzeyinin kalay kaplı olması gerekir. Kalaysız bakır cezve, hem sağlığa zararlı olabilir hem de kahvenin tadını bozabilir.

4. GELENEKSEL LEZZET

Osmanlı'dan beri kahve bakır cezvede pişirilir. Bu sadece gelenek değil, aynı zamanda kahveye özgün, hafif karamelize bir aroma katar. Cam veya çelik cezvede aynı tat tam olarak yakalanamayabilir.

