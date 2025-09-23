ANASAYFA
Bulaşık makinesi için kırmızı alarm: Bu ürünlere dikkat! Makineyi bozuyor

Bazı eşyalar hem bulaşık makinesini bozabiliyor hem de eşyanın kendisi zarar görüyor. Bu yüzden bulaşık makinesinde asla yıkanmaması gereken eşyaları sıraladık. İşte hem eşyaları hem de bulaşık makinesini koruyan öneriler…

Merve Çulha | 23 Eylül 2025 Salı 16:28 | Son Güncelleme:
Bulaşık makinesi için kırmızı alarm: Bu ürünlere dikkat! Makineyi bozuyor
Bulaşık makineleri hayatımızı kolaylaştıran pratik cihazlar olsa da yanlış kullanıldığında hem makinaya zarar verebilir hem de kirli tabakları temizlemeyebilir.

Birçok kişi, makinelerine her şeyi koymanın güvenli olduğunu düşünebilir, ancak bazı ürünler, özellikle hassas malzemeler ve yanlış yerleştirilen eşyalar, cihazınızın ömrünü kısaltabilir. Peki, bulaşık makinesine asla koyulmaması gereken ürünler neler? İşte bulaşık makinenizin sağlığını riske atmamak için bilmeniz gereken kritik hatalar...

1. AHŞAP EŞYALAR

Tahta kaşıklar, spatulalar veya bambular hassas malzemelerdir. Bunları bulaşık makinesine koyarsanız, sonunda çatlak dolu mutfak eşyaları elde edersiniz. Uzmanlar, tahta eşyaları elle yıkamayı öneriyor.

2. SERAMİKLER

Seramik veya kil eşyalar da bambular gibi hassastır. Her iki tarafı da verniklenmezler ve gözenekli bir malzeme olduğu için parçalar çıkabilir.

3. TEFLONLAR

Dökme demir kolayca paslandığı için bu tür eşyalara çok dikkat etmelisiniz. Tencere ve tavalarınızı bulaşık makinesine koyarsanız hızla paslanabilir ve bozulabilir.

