Camları ayna gibi yapıyor! Püf noktalarla izden eser kalmıyor

Yağmur, kar derken camlar bir türlü temiz kalmıyor. Kış aylarında her daim temizlenmeyi bekleyen camların düzenli olarak silinmesi gerekir. Sadece temizlikten de değil özellikle aydınlık ve davetkar bir ev istiyorsanız da cam konusunda titiz davranmanız gerekebilir.

CAMLARDA KALAN İZLERİN ÇÖZÜMÜ

Temiz ve parlak olan camlar daha estetik gözükür. Öte yandan temiz pencereler aynı zamanda doğal ışığın da evinize daha kolay girmesini kolaylaştırır. Camlarınızı temizlemek kolay gibi gözükse de maalesef öyle değil. Camları sildikten sonra geride kalan izler can sıkıcı olabilir.

DOĞRU ÜRÜN KULLANIN

Cam silmek her ne kadar göz korkutsa da aslında püf noktalarını bildikten sonra kolaylaşabilir. Cam temizliğinde kullanacağınız ürünler temizliğin kalıcı olması için önemli görülür. Marketten alınan kimyasal ürünler yerine evde hazırlayacağınız bitkisel karışımlarla daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hazırlanışı:

Bir sprey şişesine bir ölçek beyaz sirke ve üç ölçek suyu ekleyerek çalkalayın. Oldukça etkili olan bu karışım, camlarınızda iz bırakmayacak.

MİKROFİBER BEZ

Cam temizliğinde kullanılan bez, deterjanlardan daha önemli. Kullanılan bez sıradan bezlerden farklı olmalı. Mikrofiber bezler, cam yüzeylerindeki lekeleri etkili bir şekilde çıkarırken ayrıca arkasında da iz bırakmaz. Geçmişten günümüze gelen bir alışkanlık olarak camlarınızı silerken gazete de kullanabilirsiniz.

PROFESYONEL CAM SİLME TEKNİĞİ

Cam silerken bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da yönüdür. Temizliğin sonucunu etkileyen bu kritik detayda camın iç tarafını yatay, dış tarafını ise dikey hareketlerle silin. Bu yöntem sayesinde camın hangi tarafında leke kaldığını çok rahat anlayabilirsiniz. Bezinizi temiz tutup sürekli durularsanız sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz.

KURULAMA YÖNTEMİ

Cam temizliğinde en büyük yapılan hata kurulama yöntemleri olabilir. Cam temizliğinden sonra lekesiz bir cam istiyorsanız bezi iyice duruladıktan sonra silmeniz gerekir. Cam yüzeyi tam anlamıyla kurutulduktan sonra temiz ve kuru bir bezle son geçişi yaparak camlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Öte yandan bezinizi dairesel hareketlerle cam yüzeyinde gezdirmek, camın tamamen kurumasını sağlar.

NOKTA ATIŞI

Yukarıdaki tüm maddelere uyarak camınızın temizliğini bitirdiyseniz size bomba gibi bir önerimiz daha var. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra birkaç damla limon suyu veya sirke püskürterek camlarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu doğal yöntem, aynı zamanda su lekelerinin oluşmasını engelleyerek temizliğinizi uzun süre korumanıza yardımcı olur.