Çift camlı bardaklar nasıl temizlenir?

Çift camlı bardak kullananlar özellikle, “Çift camlı bardağın içine su sızarsa nasıl temizlenir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Çift camlı bardaklar (özellikle ısıya dayanıklı borosilikat cam olanlar) hem şık hem de kullanışlıdır; ancak temizliği biraz dikkat ister. İşte adım adım doğru temizlik yöntemleri…

Merve Çulha | 22 Ağustos 2025 Cuma 16:57 | Son Güncelleme:
Çift camlı bardaklar nasıl temizlenir?
Son dönemde popüler olan çift camlı bardakların görünümü güzel fakat temizliği zor. Peki, çift camlı bardak nasıl temizlenir? İçine su sızarsa nasıl temizlenir?

Çift camlı bardaklarda ani sıcak/soğuk değişimden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bardak çatlayabilir.

Boşluk kısmına su girmemesi gerekiyor. Çift camlı bardakların arasında vakumlu boşluk vardır. Darbe alırsa ya da hatalı üretimse içine su sızabilir, bu durumda temizliği mümkün olmaz.

Yumuşak bezle kurulayın. Lekesiz görünüm için mikrofiber bez kullanabilirsiniz.

ÇİFT CAMLI BARDAK NASIL TEMİZLENİR?

Elle yıkama tercih edilmeli: İnce cam yapısı nedeniyle bulaşık makinesi zamanla zarar verebilir.

Ilık su ve yumuşak sünger kullanın: Çizilmemesi için tel ya da sert süngerden kaçın.

Nazik bulaşık deterjanı kullanın: Kimyasalı güçlü ürünler cama zarar verebilir.

Karbonat & Sirke

Biraz karbonatı bardağın içine serpiştirin.

Üzerine az miktarda beyaz sirke dök, köpürmesine izin verin.

Yumuşak fırça veya süngerle nazikçe temizle, sonra bol suyla durulayın.

Limon & Tuz

Bardağın içini yarım limonla ovalayın.

Biraz tuz ekleyerek hafifçe dairesel hareketlerle temizleyin.

İyice durulayın ve kurumaya bırakın.

Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu
