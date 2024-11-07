Hayat kurtaran 5 pratik bilgi! Makyaj, ev bitkisi, çizik bardak...

Sağlık, güzellik ve yaşam alanında hızlı çözümler üretilmelidir. Anlık durumlar sizi zor durumda bırakmaması için hızlı çözümler üretilmelidir.

5 PRATİK BİLGİ

Şeker hastalığında başrol baharatlardan biri de kimyondur. Kan şekerinin yükselmesi durumunda yarım çay kaşığı kimyonu bir su bardağı suya ekleyin.

Sivilceleri kurutma konusunda diş macunu oldukça etkilidir. Geceden sürülen diş macunu hızla sivilce ve akneleri kurutur.

Çizik bardakları eski haline çevirmek için karbonat ve sudan yardım alın. Karbonatlı su ile ovalanan bardakların çizikleri düzelir.

Kuruyan bitkinizin canlanması için bitkinizin köklerine bir miktar buz yerleştirin. Ardından buzların üzerine biraz sıcak su dökün. Bunu belli aralıklarla yineleyerek, kurumuş olan saksı çiçeklerinize canlılık kazandırabilirsiniz.

Göz makyajı sırasında gözleri daha büyük göstermek için göz pınarlarına beyaz kalem sürülmelidir.