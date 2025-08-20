Kadir Ezildi lekesiz camların sırrını verdi: Suya 1 çay bardağı ekleyince ayna gibi oluyor

Ev temizliği dendiğinde en çok uğraştıran işlerin başında cam silmek geliyor. Ne kadar dikkat edilirse edilsin camlarda kalan izler, lekeler ve buğular çoğu kişinin canını sıkıyor. Temizlik tüyolarıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, basit ama etkili bir yöntemle bu derdi ortadan kaldırıyor.

KADİR EZİLDİ LEKESİZ CAMLARIN SIRRINI VERDİ

Cam temizliği sırasında en büyük şikâyetlerden biri, arkasında kalan bez izleri ve kuruduktan sonra oluşan lekeler. Özellikle güneşli havalarda cam silmek daha da zorlaşıyor. İşte tam bu noktada devreye giren Ezildi'nin yöntemi, camların hem lekesiz hem de ışıl ışıl olmasını sağlıyor.

SUYA 1 ÇAY BARDAĞI SİRKE EKLEYİNCE AYNA GİBİ OLUYOR

Kadir Ezildi'nin önerdiği yöntemin sırrı oldukça pratik. Temizlik suyuna sadece 1 çay bardağı eklediğinizde camların üzerinde ne damla izi kalıyor ne de leke. Ayrıca suyun daha kolay buharlaşmasını sağlayarak camların kısa sürede kurumasına yardımcı oluyor.

PAHALI ÜRÜNLERE GEREK KALMIYOR, SİRKE YETİYOR

Marketlerde satılan pahalı cam temizleyicilere para harcamadan, evdeki basit malzemelerle aynı hatta daha iyi sonucu almak mümkün. Kadir Ezildi'nin paylaştığı bu tüyo, hem bütçeyi koruyor hem de temizlik süresini kısaltıyor.

KADİR EZİLDİ'DEN BEZ SEÇİMİ

Temizlik ve titizliğiyle tanınan Kadir Ezildi, temizliğin en önemli noktasının bez seçimi olduğunu vurguluyor. Cam temizliği yaparken mutlaka tüy tutmayan bez tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Kadir Ezildi, alternatif olarak da gazete kağıdını öneriyor.

CAM TEMİZLİĞİNDE KOVA TERCİHİNİN ÖNEMİ

Kadir Ezildi'nin temizlik tüyolarından biri de bezin sürekli kovada bulunan sabunlu suda yıkanması. Temizlik yaparken kesinlikle kova kullanılmasını gerektiğini söyleyen Kadir Ezildi, bezin temiz kalması gerektiğini vurguluyor.

ŞAMPUAN VE SİRKE KARIŞIMI

Kadir Ezildi, ayna gibi cam temizliğinin sırrını paylaştı. Kadir Ezildi cam temizliği için hazırlanan suyun içine şampuan ve sirke eklemeyi öneriyor. Cam temizliği için hazırlanan suya yarım çay bardağı sirke ve şampuan ekleyerek silerseniz lekeden eser kalmıyor. Kadir Ezildi, sirke ve şampuan karışımıyla camları sildikten sonra temiz bir bezle durulanmasının gerektiğinin de altını çizdi.