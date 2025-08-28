Kullan-at makyaj pamuğunu evde yap: Üstelik bedava, çöpe atacağına dönüştür

Dolabınızda yıllardır giyilmeyen eski tişörtler mi var? Onları çöpe atmak yerine, cilt bakımında kullanabileceğiniz kullan-at makyaj pamuklarına dönüştürmek hem bütçenize iyi gelir hem de atığı azaltır. Üstelik dikiş makinesi şart değil; makas ve bir bardakla bile dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz.

KULLAN-AT MAKYAJ PAMUĞUNU EVDE YAP

Ev yapımı kullan-at pamuklar, hem sıfır maliyetli hem de oldukça pratik bir çözüm sunar. Evdeki eski tişört, havlu ya da penye kumaşları değerlendirerek bütçenizi zorlamadan kendi pamuğunuzu hazırlayabilirsiniz. Ayrıca %100 pamuklu ve boyasız açık renk kumaşlar hassas ciltler için tahriş riskini azaltır. Tek kullanımlık pedlere alternatif olarak tercih edildiğinde ise çöpe giden atık miktarını önemli ölçüde düşürür.

ÜSTELİK BEDAVA, ÇÖPE ATACAĞINA DÖNÜŞTÜR

Ev yapımı kullan-at makyaj pamuğu için en uygun kumaşlar ince, esnek ve emici yapısıyla öne çıkan %100 pamuk penyelerden seçilmelidir. Daha güçlü bir emicilik isterseniz kumaşın arasına ince mikrofiber ya da eski bir havlu parçası ekleyebilirsiniz. Ancak sert, sentetik, tüylü ve kolayca tüy bırakan kumaşlardan uzak durmak gerekir.

EV YAPIMI KULLAN-AT MAKYAJ PAMUĞU

Malzemeler

Eski pamuklu tişört (tercihen açık renk)

Bardak, kapak veya yuvarlak bir kurabiye kalıbı (şablon)

Makas (mümkünse kumaş makası)

Kalem/tebeşir (izlemek için)

ADIM ADIM: KULLAN-AT PAMUK YAPIMI

Tişörtü 60°C'de yıkayıp kurutun. Bu, tozu ve olası kalıntıları giderir.

Düz bir zemine serin, kırışıkları elinizle açın.

Bardak/kapakla kumaşın üzerine daireler çizin (⌀ 5–7 cm aralığı ideal).

Kare tercih ederseniz cetvelle 5×5 cm kareler belirleyin; kesimi daha hızlı olur.

Çizgilerin üzerinden dikkatlice kesin.

Tırtıklı/overlok makası kullanırsanız kenarlar daha az tüylenir.

Dikiş biliyorsanız kenardan 2–3 mm payla zikzak/overlok dikiş geçin. Bilmiyorsanız, ince bir tutkal dikişi (şeffaf tekstil yapıştırıcısı) noktasal olarak uygulayın ve kurutun.

Kenarlarda ipliklenme varsa makasla kısaltın. Çok tüylenen kumaşsa, kenarı içe kıvırıp birkaç elle dikişle sabitleyin (battaniye dikişi).

Temiz pedleri kapaklı bir kutuda kuru saklayın.

KULLANIM ÖNERİLERİ

Tonik/çiçek suları: Tek kat pedle nazikçe uygulayın.

Oje temizleme: Çift kat ped + az miktarda aseton/kendi çıkarıcınız.