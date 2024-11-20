Limon banyodaki o sorunu ortadan kaldırıyor! Herkesin dert yandığı konu

Banyodan gelen kötü kokular evin enerjisini de bozar. Bu kokularla baş etmenin kolay yolu doğal yöntemler. Limon, sirke, karbonat üçlüsü banyodaki kötü koku sorununu yok edebilir. Peki, hangisi nasıl kullanılmalı?

BANYODAKİ KÖTÜ KOKULARA SİRKELİ ÇÖZÜM

Evde temizlik için önemli olan sirke banyodaki kötü kokuları uzaklaştırıyor. Aynı zamanda kötü koku oluşumunun yanı sıra küf oluşumunu da önler.

Bir bardağa beyaz sirkeyi doldurun ve gidere dökün. Birkaç dakika etki etmesine izin verin. Duş kapısında veya perdede bile kullanabilirsiniz. Tüm küf ve nem izlerini çabucak yok eder.

LİMON

Banyonuzu her zamanki ürünlerinizle temizledikten sonra biraz su ile limonu karıştırıp süngeri farklı yüzeylere gezdirin. Tazeliğin bu hoş kokusunu korumak için bu karışımı haftada birkaç gün uygulayabilirsiniz.

Limon ve Tuz

Küçük bir limonun kabuğunu rendeleyin ve biraz tuzla karıştırarak giderlere dökün. Hoş bir koku bırakır ve mikropları azaltır.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu da sirke gibi her şeye yetişiyor. Kabartma tozunu tuvaletinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Kabartma tozunu temizlik sabununuz ve biraz klor ile karıştırın. Kâseye dökün ve yaklaşık üç dakika bekletin, ardından gidere ya da lavaboya dökün. Temizleyin ve durulayın.

ESANSİYEL YAĞLAR

Birkaç damla lavanta, nane veya çay ağacı yağı gibi esansiyel yağları pamuk üzerine damlatın ve banyoya yerleştirin. Banyonun daha iyi kokmasını sağlar.

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