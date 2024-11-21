Meğer petek temizliği bu kadar kolaymış! Isıyı yüzde 50 artırıyor

Kışın evin sıcak olması için doğalgaz peteklerini düzenli olarak temizlemek şart. Fakat birçok kişi petek temizliğini bilmiyor. Oysa peteklerin temiz olması hem enerji tasarrufu hem de ısınmanın artmasını sağlar.

Peteklerin içindeki suyun kirlenmesi ve tortuları, ısının azalmasına neden olur. Bu yüzden petek temizliğinin ihmal edilmemesi gerekiyor.

PETEKLER NASIL TEMİZLENİR?

Petekleri temizlemenin en kolay yöntemi üstteki ızgarayı çıkartmaktır. Uzun bir çubuğun ucuna bez koyun. Bu bezi her bir petek kısmının içine koyun.

Bezi ise sirkeli beyaz sulu hazırladığınız bir suyun içinde sık sık yıkayın. Petek temizliğine başlamadan hemen önce doğal gazın tamamen kapalı olduğundan emin oldun.

Doğal gaz açık olduğunda temizlik sıkıntıya girebilir. Ayrıca üst ızgarayı ise silmek yerine yıkarsanız daha etkili olur.

Peteklerin etrafındaki yapının hasar almaması için yumuşak bir sünger ve soda tozunu beyaz sirke ile karıştırıp sürün.

Akabinde ıslak bir bezle tüm petekleri kurulayın temizleyin. Bu esnada ise evi havalandırın.

Peteklerin kenarlarına pes koyun ve anahtar kısmını sıkarak da içinde kalan suyu az az boşaltın. Su biriktikçe petek yeterli ısıyı vermez.

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