Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri
Lavabo tıkanıklığının birden fazla nedeni olabilir. Lavaboları açmanın ilk yolu yabancı nesneleri almaktır. Peki tıkalı lavabo nasıl açılır?
Lavabo açmanın pratik formülleri var. Lavabo açarken kalıntıları ayıklamak gerekir. Peki lavabo nasıl açılır?
Lavabo tıkanıklığını önlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. Yiyecek Artıklarını Engelle: Lavaboya atılan yiyecek artıkları lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir. Mutfakta bulaşıkları yıkarken kullanabileceğiniz bir mutfak süzgeci en büyük yardımcınız olacaktır.
2. Yağ ve Kirin Birikmesini Önle: Yağ ve kir, lavabo borularının duvarlarında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.
3. Sabun Kalıntılarını Temizle: Sabun kalıntıları, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.
4. Yabancı Nesneleri Engelle: Lavaboya atılan yabancı nesneler, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.
5. Düzenli Temizlik Yap: Lavabo giderlerini temizlemek için, haftada bir kez giderden içeri sıcak su boşaltın.
6. Doğal Yardımlardan Faydalan: Zaman zaman gideri tuz, kabartma tozu ve sıcak su kullanarak temizleyin.
Bu adımlar, lavabo tıkanıklığını önlemek için etkili olabilir. Ancak, tıkanıklık oluştuğunda profesyonel yardım almak en iyisi olabilir.