Meğer tıkanıklığın çaresi buymuş! Lavabodaki sarı lekeler bembeyaz oluyor: 6 muhteşem öneri

Lavabo açmanın pratik formülleri var. Lavabo açarken kalıntıları ayıklamak gerekir. Peki lavabo nasıl açılır?

Lavabo tıkanıklığını önlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Yiyecek Artıklarını Engelle: Lavaboya atılan yiyecek artıkları lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir. Mutfakta bulaşıkları yıkarken kullanabileceğiniz bir mutfak süzgeci en büyük yardımcınız olacaktır.

2. Yağ ve Kirin Birikmesini Önle: Yağ ve kir, lavabo borularının duvarlarında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

3. Sabun Kalıntılarını Temizle: Sabun kalıntıları, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

4. Yabancı Nesneleri Engelle: Lavaboya atılan yabancı nesneler, lavabo borularında birikerek tıkanıklığa neden olabilir.

5. Düzenli Temizlik Yap: Lavabo giderlerini temizlemek için, haftada bir kez giderden içeri sıcak su boşaltın.

6. Doğal Yardımlardan Faydalan : Zaman zaman gideri tuz, kabartma tozu ve sıcak su kullanarak temizleyin.

Bu adımlar, lavabo tıkanıklığını önlemek için etkili olabilir. Ancak, tıkanıklık oluştuğunda profesyonel yardım almak en iyisi olabilir.