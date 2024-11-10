Su matarasını temizlemenin kolay numarası pirinç! Resmen hemen temizleniyor

Su matarası günlük hayatın en önemli araçlarından biri oldu. Parkta, iş yerinde, yolda, yürüyüşte, sporda ve kısacası hayatın her alanında su matarası var. Durum böyle olunca su matarası hızlı kirleniyor ve temizliği de zor. Çünkü elimizin ulaşamadığı yerler içimize pis alarmı gönderiyor. Peki, su matarasının pirinçle temizlendiğini biliyor muydunuz?

SU MATARASINI TEMİZLEMEK İÇİN PİRİNÇ TEKNİĞİ

Su mataraları ya da su şişeleri ince fırçalarla temizlenebilir. Ancak fırça yoksa pirinç tekniğinden faydalanabilirsiniz.

Su şişenize 1 su bardağı pişmemiş pirinçle doldurun.

Bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin ve şişenin geri kalanını sıcak suyla doldurun.

Şişeyi kapatın ve kuvvetlice çalkalayın. Pirinçli suyu dökün ve durulayın. Sonuç harika olacaktır.

DİĞER YÖNTEM: SİRKE

Şişeleri temizlemek için sirkeden de faydalanabilirsiniz. Bu temizlik maddesi büyük miktarda asetik asit içerdiğinden bakterileri öldürmede etkilidir.

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