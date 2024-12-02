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Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor

Yağmurlu günlerde evdeki en klasik sorunlardan biri de tıkanmış lavabo giderleridir. Tıkanmış lavaboyu pratik yöntemlerle açabilirsiniz. Bazen yarım bardak sirke bazen de deterjan sorunu halledebilir. İşte "Tıkanmış lavabo nasıl açılır?" sorusunun cevabı…

2 Aralık 2024 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme:
Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor
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Tıkanmış lavaboyla uğraşmak hem yorucu hem zahmetli. Özellikle yağmurlu günlerde tıkanmış lavaboları açmanın pratik yöntemleri merak ediliyor.

Tıkanan bir lavabo giderini basit araçlarla açabilirsiniz. Ama tüm bunlardan önce gidere yağ, kahve telvesi, yemek artıkları ve büyük parçalar dökmekten kaçınmak şart.

TIKANMIŞ LAVABO GİDERİNİ AÇAN PRATİK YÖNTEMLER

Gider süzgeci kullanarak büyük parçaların borulara gitmesini önleyin.

Ayda bir kez karbonat ve sirke ile temizleme yaparak boruları temizleyin.

Karbonat ve Sirke Karışımı

Sirke asitli olması sayesinde tıkanıklığı gidermede etkilidir. Karbonatla karıştırıldığında etkisi artar. Lavabo giderine yarım bardak karbonat dökün. Üzerine yarım bardak sirke dökün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. 1 demlik sıcak su dökerek durulayın.

Pompa Kullanımı

Geleneksel yöntem olsa da işe yarıyor. Lavabo pompaları, tıkanmış bir lavaboyu açma işlemini kolaylaştırmak için özel üretilir. Pompayı lavabo giderine tam olarak yerleştirin ve teması kesmeden yukarı aşağı hareket ettirin. Böylece, uyguladığınız kuvvetle gider açılacaktır.

Sıcak Su

Bazen sadece sıcak su bile tıkanmış bir lavabo giderini açabilir. 3-4 bardak sıcak su alın. Bu suyu bir kerede değil, yavaş yavaş dökmelisiniz. Bir bardağı döktükten 10 dakika sonra ikinci bardağı ekleyin. Bu şekilde devam ederek işlemi tamamlayın.

Bulaşık Deterjanı

Her evde bulunan bulaşık deterjanı, tıkanmış bir banyo lavabosunu açmanın yollarını ararken size yardımcı olacaktır. Lavaboya yaklaşık 1 su bardağı deterjan dökün. Daha sonra hemen üzerine bir tıpa koyarak gitmesini önleyin. Orta boy bir leğene sıcak su dökün. Yaklaşık 15 dakika boyunca boşaltmadan lavaboda bekletin. Tıpayı bir çatalla çıkarın ve bırakın.

Çamaşır suyu

Tıkalı bir lavaboyu açmanın doğal yöntemleri arasında olmasa da bir seçenektir. Lavaboya biraz çamaşır suyu döküp üzerine sıcak su dökerek açabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Lavabo Açıcıları

Marketlerde satılan lavabo açıcıları özellikle bu işlem için üretilir. Lavabo tıkanıklığına çözüm olarak şüphesiz sunulacaktır. Tek yapmanız gereken uygun fiyatlara satın alıp kullanım adımlarını takip etmektir.

Profesyonel Destek

Tıkanıklığın açılmadığı durumda profesyonel destek almalısınız. Tıkalı bir lavabonun nasıl açılacağı, doğal ve kimyasal yöntemler kullanılarak bir uzman tarafından denenir.

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