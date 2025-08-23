Yumurtadaki kodlardan mesaj! Hangisi doğal ilk rakamdan anlaşılıyor
Hafıza, öğrenme ve sinir sistemi için çok önemli olan protein deposu yumurtadan faydalanmak için doğal ve gezen tavuk yumurtası olması gerekiyor. Yumurtaların üzerindeki kodlar yumurtanın kimliği niteliğinde. İlk rakam yumurtanın yetiştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor. İşte yumurtadaki rakamların anlamları…
Yumurtaların üzerinde gördüğümüz rakamlar, aslında "yumurta kodu" olarak bilinir ve tüketiciye yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini, hangi ülkeden geldiğini gösterir.
Yumurtanın üzerindeki ilk rakam, tavuğun nasıl yetiştirildiğini gösterir. Yanındaki harfler ülke kodunu gösterir. Devamındaki sayılar çiftlik kayıt numarasıdır.
YUMURTA KODU NASIL OKUNUR?
Yumurta üzerinde genelde 0TR1234 gibi numaralar olur.
İlk rakam (0, 1, 2, 3) → Yetiştirme yöntemi
Harfler (TR, DE, NL vs.) → Ülke kodu
Sonraki sayılar → Çiftlik / işletme kayıt numarası
İLK RAKAMLARIN ANLAMI
0 → Organik Yetiştiricilik
Tavuklar tamamen organik yemle beslenir, kimyasal katkı kullanılmaz.
Açık havada serbest dolaşabilirler.
1 → Serbest Gezen Tavuk
Tavuklar gündüzleri açık alana çıkar.
Doğal hareket alanı vardır, fakat yemler organik olmak zorunda değildir.
2 → Kümes (Kafessiz) Tavukçuluk
Tavuklar kafeste değil, kapalı kümeslerde yaşar. Serbest dolaşamazlar, ama kafeste sıkışık değillerdir.
3 → Kafes Tavukçuluğu
Tavuklar kafeslerde tutulur, doğal dolaşım alanı yoktur.
En ucuz yumurtalar genelde bu kategoridedir.
ÜLKE KODLARI
TR → Türkiye
DE → Almanya
NL → Hollanda
FR → Fransa