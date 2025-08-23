Yumurtadaki kodlardan mesaj! Hangisi doğal ilk rakamdan anlaşılıyor

Yumurtaların üzerinde gördüğümüz rakamlar, aslında "yumurta kodu" olarak bilinir ve tüketiciye yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini, hangi ülkeden geldiğini gösterir.

Yumurtanın üzerindeki ilk rakam, tavuğun nasıl yetiştirildiğini gösterir. Yanındaki harfler ülke kodunu gösterir. Devamındaki sayılar çiftlik kayıt numarasıdır.

YUMURTA KODU NASIL OKUNUR?

Yumurta üzerinde genelde 0TR1234 gibi numaralar olur.

İlk rakam (0, 1, 2, 3) → Yetiştirme yöntemi

Harfler (TR, DE, NL vs.) → Ülke kodu

Sonraki sayılar → Çiftlik / işletme kayıt numarası

İLK RAKAMLARIN ANLAMI

0 → Organik Yetiştiricilik

Tavuklar tamamen organik yemle beslenir, kimyasal katkı kullanılmaz.

Açık havada serbest dolaşabilirler.

1 → Serbest Gezen Tavuk

Tavuklar gündüzleri açık alana çıkar.

Doğal hareket alanı vardır, fakat yemler organik olmak zorunda değildir.

2 → Kümes (Kafessiz) Tavukçuluk

Tavuklar kafeste değil, kapalı kümeslerde yaşar. Serbest dolaşamazlar, ama kafeste sıkışık değillerdir.

3 → Kafes Tavukçuluğu

Tavuklar kafeslerde tutulur, doğal dolaşım alanı yoktur.

En ucuz yumurtalar genelde bu kategoridedir.

ÜLKE KODLARI

TR → Türkiye

DE → Almanya

NL → Hollanda

FR → Fransa