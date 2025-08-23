ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Yumurtadaki kodlardan mesaj! Hangisi doğal ilk rakamdan anlaşılıyor

Hafıza, öğrenme ve sinir sistemi için çok önemli olan protein deposu yumurtadan faydalanmak için doğal ve gezen tavuk yumurtası olması gerekiyor. Yumurtaların üzerindeki kodlar yumurtanın kimliği niteliğinde. İlk rakam yumurtanın yetiştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor. İşte yumurtadaki rakamların anlamları…

Merve Çulha | 23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:02 | Son Güncelleme:
Yumurtadaki kodlardan mesaj! Hangisi doğal ilk rakamdan anlaşılıyor
ABONE OL

Yumurtaların üzerinde gördüğümüz rakamlar, aslında "yumurta kodu" olarak bilinir ve tüketiciye yumurtanın hangi koşullarda üretildiğini, hangi ülkeden geldiğini gösterir.

Yumurtanın üzerindeki ilk rakam, tavuğun nasıl yetiştirildiğini gösterir. Yanındaki harfler ülke kodunu gösterir. Devamındaki sayılar çiftlik kayıt numarasıdır.

YUMURTA KODU NASIL OKUNUR?

Yumurta üzerinde genelde 0TR1234 gibi numaralar olur.

İlk rakam (0, 1, 2, 3) → Yetiştirme yöntemi

Harfler (TR, DE, NL vs.) → Ülke kodu

Sonraki sayılar → Çiftlik / işletme kayıt numarası

İLK RAKAMLARIN ANLAMI

0 → Organik Yetiştiricilik

Tavuklar tamamen organik yemle beslenir, kimyasal katkı kullanılmaz.

Açık havada serbest dolaşabilirler.

1 → Serbest Gezen Tavuk

Tavuklar gündüzleri açık alana çıkar.

Doğal hareket alanı vardır, fakat yemler organik olmak zorunda değildir.

2 → Kümes (Kafessiz) Tavukçuluk

Tavuklar kafeste değil, kapalı kümeslerde yaşar. Serbest dolaşamazlar, ama kafeste sıkışık değillerdir.

3 → Kafes Tavukçuluğu

Tavuklar kafeslerde tutulur, doğal dolaşım alanı yoktur.

En ucuz yumurtalar genelde bu kategoridedir.

ÜLKE KODLARI

TR → Türkiye

DE → Almanya

NL → Hollanda

FR → Fransa

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Çift camlı bardaklar nasıl temizlenir?
Çift camlı bardaklar nasıl temizlenir?
Sinekleri evden uzaklaştıran yöntem: Sirkeyle karıştırınca etkisi ikiye katlanıyor, güzel koku yayıyor
Sinekleri evden uzaklaştıran yöntem: Sirkeyle karıştırınca etkisi ikiye katlanıyor, güzel koku yayıyor
Kadir Ezildi lekesiz camların sırrını verdi: Suya 1 çay bardağı ekleyince ayna gibi oluyor
Kadir Ezildi lekesiz camların sırrını verdi: Suya 1 çay bardağı ekleyince ayna gibi oluyor
1 saat içinde küf kokusundan kurtulun: 1 patates sorunu çözüyor
1 saat içinde küf kokusundan kurtulun: 1 patates sorunu çözüyor
Tuz karı eritir mi?
Tuz karı eritir mi?
1 kaşık tuzla gelen temizlik! Çay lekesine bir de bunu deneyin
1 kaşık tuzla gelen temizlik! Çay lekesine bir de bunu deneyin
Lekeyi en fazla tutan süet deriden leke nasıl çıkarılır?
Lekeyi en fazla tutan süet deriden leke nasıl çıkarılır?
Camları ayna gibi yapıyor! Püf noktalarla izden eser kalmıyor
Camları ayna gibi yapıyor! Püf noktalarla izden eser kalmıyor
2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem
2 damlası yetiyor! Araba farını ayna gibi yapıyor! En ucuz yöntem
Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor
Yarım bardak sirkeyle tıkanmış lavaboya son! Yağmurlu günlerde bile işe yarıyor
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş
1 kaşık yetiyor! Meğer nar lekesini çıkartmak bu kadar basitmiş