1 yudumu ilaç, fazlası hastanelik edebilir! Bu çayı içerken dikkat!

Şifa deposu narın kabuğu, çay olarak tüketildiğinde sağlığa birçok fayda sağlıyor. Ancak bilinçsiz tüketimde zararları da olabiliyor. İşte nar kabuğu çayının faydaları ve zararları…

Merve Çulha | 30 Eylül 2025 Salı 17:14
1 yudumu ilaç, fazlası hastanelik edebilir! Bu çayı içerken dikkat!
Nar kabuğu çayı son yıllarda popüler olmaya başladı. Özellikle nar kabuğunun faydasını bilenler, kesinlikle çöpe atmıyor.

Nar kabuğundan yapılan çay, bağışıklık sistemini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve cildi güzelleştiren etkileriyle son dönemde öne çıkıyor. Fakat her doğal üründe olduğu gibi nar kabuğu çayını da ölçülü tüketmek gerekiyor.

Nar kabuğu çayı, doğru miktarda tüketildiğinde tam bir şifa kaynağı. Ancak fazla içildiğinde mideyi yorabilir ve bazı sağlık riskleri oluşturabilir. Bu yüzden ölçülü tüketmek ve özellikle kronik hastalığı olanların doktora danışarak kullanması en güvenli yoldur.

NAR KABUĞU ÇAYININ FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir: Yüksek antioksidan içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı korur.

Sindirim sistemine iyi gelir: Kabızlık ve mide sorunlarını hafifletebilir.

Cilt sağlığını destekler: Antioksidanlar sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Ağız ve diş sağlığına katkı sağlar: Antibakteriyel özelliğiyle diş eti problemlerine karşı koruyucu olabilir.

Kilo kontrolüne yardımcıdır: Yağ yakımını destekleyici etkisi vardır.

NAR KABUĞU ÇAYININ ZARARLARI

Aşırı tüketimde mide rahatsızlığı: Asidik yapısı fazla içildiğinde mide yanmasına neden olabilir.

Alerji riski: Nar veya kabuğuna karşı alerjisi olanlarda olumsuz reaksiyon gösterebilir.

İlaçlarla etkileşim: Özellikle tansiyon ve şeker ilaçlarıyla birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Çocuklar ve hamilelerde: Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Çocukta dikkat eksikliğinin sebebi çinko olabilir! İşte çinko zengini besinler
