ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Avokadonun çekirdeğinden ne olur, çekirdeği ne işe yarar?

Avokadonun çekirdeği, genellikle çöpe atılsa da aslında birçok faydası bulunuyor. Özellikle doğal tedavi arayışında olanlar avokadonun çekirdeğinden faydalanıyor. Peki, avokado çekirdeğinden ne olur, avokado çekirdeği ne işe yarar? İşte cevabı…

Merve Çulha | 11 Eylül 2025 Perşembe 17:08 | Son Güncelleme:
Avokadonun çekirdeğinden ne olur, çekirdeği ne işe yarar?
ABONE OL

Antioksidanlardan sindirim desteğine kadar birçok faydası olan avokado çekirdeği keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Avokado, besin değeri yüksek ve sağlıklı yağlarla dolu meyvesiyle tanınırken, çoğu insan çekirdeğini atmayı tercih ediyor. Ancak yapılan araştırmalar, avokado çekirdeğinin pek çok sağlık yararı sunduğunu ortaya koyuyor.

AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Avokado çekirdeği cilt bakımından kan şekeri dengesine kadar birçok alanda kullanılabiliyor. İşte avokado çekirdeğinin bilinmeyen faydaları ve nasıl değerlendirilebileceği hakkında bilmeniz gerekenler.

Avokadonun çekirdeği genellikle atılır, ancak aslında pek çok faydalı özelliğe sahip. İşte avokado çekirdeğiyle yapılabilecek bazı şeyler ve faydaları...

1. ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER

Avokado çekirdeği, yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu, vücutta serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur ve hücreleri korur. Böylece, cilt sağlığına katkı sağlar ve yaşlanmayı geciktirebilir.

2. SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI

Avokado çekirdeği, lif bakımından oldukça zengindir. Lifler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık gibi sorunları engelleyebilir. Ayrıca, bağırsakları temizlemeye yardımcı olur.

3. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Bazı araştırmalar, avokado çekirdeğinin kan şekerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Şeker hastalığı (diyabet) riski taşıyan kişiler için faydalı olabilir.

4. İLTİHAP AZALTICI

Avokado çekirdeği, anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. Bu, eklem ağrıları, artrit gibi iltihaplı durumları azaltmaya yardımcı olabilir.

5. CİLT BAKIMI

Avokado çekirdeği, cilt bakımında da kullanılabilir. Çekirdekten elde edilen toz, doğal bir peeling olarak kullanılabilir. Ayrıca, ciltteki sivilce, akne gibi sorunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

6. ÇEKİRDEKTEN ÇAY YAPMAK

Avokado çekirdeği, kurutulup öğütüldükten sonra çay şeklinde kullanılabilir. Bu çay, sindirim sağlığını desteklemek ve vücudu detoksifiye etmek için kullanılabilir.

7. AĞRI AZALTICI ÖZELLİKLER

Çekirdek, bazı ağrıların hafifletilmesinde de kullanılabilir. Özellikle kas ağrıları veya baş ağrıları gibi durumlarda, çekirdekten yapılan doğal karışımlar yardımcı olabilir.

NASIL KULLANILIR?

Çekirdek genellikle kurutulup rendelenerek veya toz haline getirilerek kullanılır.

Toz, smoothie'lere, çaylara veya maske olarak cilt bakımında kullanılabilir. Ayrıca çekirdekleri doğrudan kaynar suya atarak çay yapmak da mümkün.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri
Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor