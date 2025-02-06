ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu

Bağırsakların çalışma hızını etkileyen besinler zayıflamaya da yardımcı oluyor. Prebiyotik ve probiyotik maddeler sindirimi destekliyor. Özellikle yemeklerin yanına konulan lahana turşusu adeta bağırsakların ilacı. Peki lahana turşusu nasıl yapılır?

Sena Parlar | 6 Şubat 2025 Perşembe 12:48 | Son Güncelleme:
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
ABONE OL

Lezzeti ayrı şifası ayrı olay... Lahana turşusu yapılışı sanıldığından daha basit. Lahana turşusunun hazırlama süresi 30 dakika bekleme süresi ise 10 gün. İşte detaylar..

Acı biberli lahana turşusu

Servis: 4 kg'lık cam kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 10 gün

Malzemeler:

2 kg turşuluk beyaz lahana

2 havuç

1 baş sarımsak

3 - 4 adet acı süs biberi

1 su bardağı üzüm sirkesi, 200 ml

2 su bardağı sıcak içme suyu

2 tepeleme yemek kaşığı turşuluk iri tuz

3 - 4 dal kereviz yaprağı

1 çay kaşığı pul biber, opsiyonel

2 - 3 su bardağı ekstra içme suyu, kavanozun aldığı kadar

Yapılışı:

Lahanayı yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın (dışındaki bir yaprağı kavanozlarken üzerini kaplamak için kenara ayırın). Doğradığınız lahanayı büyük bir kaba alın.

Havuçların kabuklarını sebze soyucusu ile soyarak doğrayın.

Sirke, 2 bardak sıcak su ve tuzu derin bir kaseye alıp tuz eriyene kadar karıştırın ve doğranmış lahananın üzerine gezdirin, biraz yumuşamaları için elinizle iyice ovarak 1 saat kadar bekletin (lahana sert bir sebze olduğundan kavanoza sığdırmak için bu işlemi yapıyoruz).

Lahanayı aralara sarımsak, havuç, kereviz yaprakları ve acı süs biberi olmak üzere iyice bastırarak kavanoza yerleştirin.

Lahanayı beklettiğiniz sirkeli suyu kavanozdaki sebzelerin üzerine akıtıp kenara ayırdığınız lahana yaprağıyla üzerini kapatın. Küçük bir kaseyi ağırlık yapması için üzerine yerleştirin. Lahananın üzerine gelecek kadar kenarından içme suyu ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen balkon veya evin serin yerinde yaklaşık 10 gün beklettikten sonra tadına bakın, olmuşsa buzdolabına kaldırın, olmamışsa bir kaç gün daha beklettikten sonra tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili
Kahve içmek ömrü uzatır mı?
Kahve içmek ömrü uzatır mı?
Dikkat! Spor yapmadan önce bu belirtiler varsa kalp sorununa işaret
Dikkat! Spor yapmadan önce bu belirtiler varsa kalp sorununa işaret
Kahvaltı sofralarının sağlık sigortası besin! Kemikler çelik, dişler demir gibi sağlam
Kahvaltı sofralarının sağlık sigortası besin! Kemikler çelik, dişler demir gibi sağlam