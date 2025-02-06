Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu

Lezzeti ayrı şifası ayrı olay... Lahana turşusu yapılışı sanıldığından daha basit. Lahana turşusunun hazırlama süresi 30 dakika bekleme süresi ise 10 gün. İşte detaylar..

Acı biberli lahana turşusu

Servis: 4 kg'lık cam kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 10 gün

Malzemeler:

2 kg turşuluk beyaz lahana

2 havuç

1 baş sarımsak

3 - 4 adet acı süs biberi

1 su bardağı üzüm sirkesi, 200 ml

2 su bardağı sıcak içme suyu

2 tepeleme yemek kaşığı turşuluk iri tuz

3 - 4 dal kereviz yaprağı

1 çay kaşığı pul biber, opsiyonel

2 - 3 su bardağı ekstra içme suyu, kavanozun aldığı kadar

Yapılışı:

Lahanayı yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın (dışındaki bir yaprağı kavanozlarken üzerini kaplamak için kenara ayırın). Doğradığınız lahanayı büyük bir kaba alın.

Havuçların kabuklarını sebze soyucusu ile soyarak doğrayın.

Sirke, 2 bardak sıcak su ve tuzu derin bir kaseye alıp tuz eriyene kadar karıştırın ve doğranmış lahananın üzerine gezdirin, biraz yumuşamaları için elinizle iyice ovarak 1 saat kadar bekletin (lahana sert bir sebze olduğundan kavanoza sığdırmak için bu işlemi yapıyoruz).

Lahanayı aralara sarımsak, havuç, kereviz yaprakları ve acı süs biberi olmak üzere iyice bastırarak kavanoza yerleştirin.

Lahanayı beklettiğiniz sirkeli suyu kavanozdaki sebzelerin üzerine akıtıp kenara ayırdığınız lahana yaprağıyla üzerini kapatın. Küçük bir kaseyi ağırlık yapması için üzerine yerleştirin. Lahananın üzerine gelecek kadar kenarından içme suyu ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen balkon veya evin serin yerinde yaklaşık 10 gün beklettikten sonra tadına bakın, olmuşsa buzdolabına kaldırın, olmamışsa bir kaç gün daha beklettikten sonra tüketene kadar buzdolabında saklayın.