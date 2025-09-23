Botanikçi İbnül Baytar'ın öksürük reçetesi: Sarımsağı böyle tüketirseniz öksürük kesilir

Sonbaharın gelişiyle birlikte öksürük şikâyetleri de artmaya başladı. Peki, öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir?

Tarih boyunca şifa arayışında doğanın gücünden faydalanan hekimler, birçok bitkiyi tedavi amaçlı kullanmıştır. Endülüs'ün ünlü botanikçisi ve hekimi İbnül Baytar, öksürük tedavisinde pişmiş sarımsağı önermesiyle dikkat çekiyor. Günümüzde modern araştırmalarla da desteklenen bu doğal yöntem, halk arasında yüzyıllardır kullanılan basit ama etkili bir formül olarak öne çıkıyor.

Botanikçi İbnül Baytar'ın "Bitkiler İlaç ve Gıdalar Sözlüğü"nde yer alan şifa kaynağı besin olarak sarımsağı öneriyor. İşte sarımsakla vücuda gelen şifanın detayları...

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Pişirip yeseler soğuk öksürüğü giderir.

Midedeki kurdu düşürür.

Eğer balla karıştırılırsa göz altındaki irini ve kanı keser.

Fudenc-i ciliyle (cebeliyle) pişirip suyunu içseler bitleri öldürür.

Tuzla ve zeytinyağıyla karıştırılırsa ufacık beneklere sürseler gider.

Tuz, zeytinyağı ve balla karıştırılıp egzamalara sürülürse başta olan çıbana, konağa, insanın derisinde pul pul beyazlık ve alaca bir renk peyda eden behak hastalığına fayda sağlar.

Eğer sanevber ağacıyla ve günlükle kaynatıp suyunu ağızda tutsalar diş ağrısını sakinleştirir.

Ve nisyana, dalağa ve kasık ağrısına, mide ağrısına, eklem ağrısına ve nikrise fayda eder.

Eğer iç yağıyla karıştırılıp şişle cerahatlere sürseler son derece fayda sağlar.