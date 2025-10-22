Canan Karatay hangi kahvenin kanserojen olduğunu açıkladı: Alzheimer hastalığının sebebi

Prof. Dr. Canan Karatay, kahve tutkunlarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Karatay, özellikle filtre kahve hazırlarken kullanılan bazı yöntemlerin kanserojen etkiler taşıdığını belirterek, yanlış kahve demleme alışkanlıklarının Alzheimer ve kronik hastalıklar riskini artırdığını söyledi.

CANAN KARATAY HANGİ KAHVENİN KANSEROJEN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Canan Karatay'a göre, kahve doğru şekilde hazırlandığında antioksidan etkisiyle faydalı bir içecek. Ancak filtre kâğıtları, granül kahveler ve katkı maddeleri, kahvenin doğallığını bozarak kanserojen ve Alzheimer tetikleyici hale getiriyor.

"FİLTRE KAHVE KÂĞITLARI KANSEROJEN KİMYASALLAR İÇERİYOR"

Kahvenin kendisinin sağlıklı olduğunu ancak filtre makinelerinde kullanılan kâğıtların büyük bir tehlike barındırdığını vurgulayan Karatay, "Filtre kahvenin içine şeker, krema, tuz gibi katkılar koymazsak sağlıklıdır. Ancak filtre makinelerinde kullanılan beyaz ve kahverengi kâğıtlar çok tehlikelidir. Bu kâğıtların içinde bulunan kimyasallar, sıcak suyla temas ettiğinde kahveye karışıyor. Kahveden de doğrudan kan dolaşımımıza geçiyor." ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLIKLISI FRENCH PRESS VEYA TÜRK KAHVESİ"

Karatay'a göre, kahve zincirlerinde yaygın olarak kullanılan bu kâğıtların içeriğindeki boya ve kimyasal maddeler, uzun vadede kanserojen etki oluşturabiliyor. Sağlıklı kahve demleme yöntemi hakkında da önerilerde bulunan Karatay, French press ya da Türk kahvesi yönteminin en güvenlisi olduğunu söyledi.

"SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ"

Kendi içtiği kahvenin tarifini veren Karatay, "Ben hastanede bir kupa bardağa bir kaşık Türk kahvesi koyup üzerine kaynar su ekliyorum. İsterseniz içine biraz köy tereyağı veya Hindistan cevizi yağı da katabilirsiniz. Bu şekilde kahve hem daha sağlıklı hem de besleyici olur." dedi.

"GRANÜL KAHVELER ALZHEİMER VE TİROİD HASTALIKLARININ SEBEBİ"

Prof. Dr. Karatay, granül (çözünebilir) kahveler ve poşet çaylar konusunda da ciddi uyarılarda bulundu. Karatay, "Granül hale getirilmiş, suda eriyen kahveler oldukça tehlikelidir. Poşet çaylarda olduğu gibi, sıcak suya giren kimyasallar hemen kana karışıyor. Bu durum, Alzheimer, tiroid ve kronik hastalıkların başlıca sebeplerinden biridir." dedi.

"KİMYASALLARI SICAK OLARAK VÜCUDUMUZA SOKMAMALIYIZ"

Karatay, kimyasalların sıcakla temas ettiğinde hızla hücre DNA'sına zarar verebildiğini, bu nedenle kimyasal içeren kâğıt veya poşetlerle demleme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Karatay, kahveye şeker veya hazır krema eklemenin sağlığa zarar verebileceğini, sade kahvenin vücut için en uygun seçim olduğunu da ekledi. Sözlerini net bir uyarıyla tamamlayan Karatay şöyle dedi, "Kimyasalları sıcak olarak vücudumuza sokmamalıyız. Kahvenin kendisi sağlıklı, ama yanlış demleme yöntemleri onu zararlı hale getiriyor."