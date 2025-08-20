Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı

İnsan vücudu mikroplardan ve virüslerden bağımsız yaşayamaz. Fakat bu mikroplarla savaşmayı öğrenmesi şart. Kaya tuzunun mikropları öldürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunda insan vücudu için gerekli olan potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot gibi minerallerin bulunduğunu söyledi.

CANAN KARATAY: KAYA TUZUNA MİKROP YANAŞMAZ

Kendi YouTube kanalında kaya tuzunun faydalarını anlatan Canan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Tuz çok önemli biliyorsunuz. Tuz hayattır. Tuzsuz hayat olmaz. Yani tuzsuz tuz dediysek şunu da açıklamak istiyorum. Sofra tuzundan bahsetmiyoruz. Sofra tuzu hakikaten endüstriyel bir olaydır. Tuz diye konuştuğumuz zaman kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Sofra tuzu endüstriyel olarak saflaştırılmıştır ve o tehlikelidir. O insan vücuduna giremez. Önce onu söyleyeyim. Doğada 100 türlü tuz var bir kere. Bunu da söylemek istiyorum. Bizim konuştuğumuz tuz kristal kaya tuzu."

Kristal kaya tuzunun faydasından bahseden Canan Karatay, şöyle devam etti:

"Hakikaten kristal kaya tuzu kristal hücre özelliğinden dolayı kristal kaya tuzuna hiçbir mikrop yanaşmaz. Hiçbir virüs bulaşmaz. Hava kirliliği bulaşmaz. Hakikaten sağlık bahşeder. Kristal kaya tuzu zaten kendisi antiseptiktir. Yani mikropları öldürür. Burnuna çektiğin zaman burnunu açar. Gargara yaptığın zaman onu şey yapar. Genzini açar. Tabii ki insan vücudunda tuza mineralle çok ihtiyaç var. Kristal kaya tuzu da hakikaten insan vücudunun ihtiyacı olduğu 92 mineralin 84'ünü 84 mineral içerir. Yani sodyumda içerir. Yüzde 30 civarı sodyum, yüzde 60 civarında klor vardır. Ayrıca potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot ne isterseniz yani listelerde var."

Kullanılan cep telefonları, mutfakta kullanılan robotlar, makineler gibi birçok eşyanın vücutta pozitif iyonlara neden olduğunu belirten Karatay, kaya tuzunun bu iyonlamayı negatife çevirdiğini vurguluyor.