Çiğ mi pişmiş mi? Bilimsel olarak en faydalı tüketim şekli…

Uzmanlara göre bazı besinler çiğ tüketildiğinde daha faydalıyken, bazıları pişirildiğinde vücuda daha çok yarar sağlıyor. Bilimsel araştırmalar en doğru tüketim şeklini ortaya koydu. İşte sebzelerin en faydalı halleri…

Merve Çulha | 21 Eylül 2025 Pazar 17:08 | Son Güncelleme:
Çiğ mi pişmiş mi? Bilimsel olarak en faydalı tüketim şekli…
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de "Sebzeleri çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketmeliyiz?" oluyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, her besinin ısıya karşı farklı tepkiler verdiğini gösteriyor. Bazı vitaminler pişirme sırasında kaybolurken, bazı antioksidanlar ise tam tersine ısıyla birlikte daha etkili hale geliyor.

BİLİME GÖRE DOĞRU TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Bilimsel olarak en faydalı tüketim şekli, her besine göre değişiyor. Genel olarak kısa süreli buharda pişirme, hem vitamin kaybını en aza indiriyor hem de antioksidanların etkinliğini artırıyor.

Yani sofralarda hem çiğ hem de doğru şekilde pişmiş sebzelere yer vermek en sağlıklı tercih oluyor. Peki, hangi sebzenin çiğ hali hangi sebzenin pişmişi daha faydalı?

Domates: Çiğ tüketildiğinde C vitamini açısından zengin. Ancak pişirildiğinde likopen oranı artıyor ve kansere karşı daha güçlü koruma sağlıyor.

Havuç: Çiğ hali lif ve C vitamini açısından değerli. Fakat pişirildiğinde beta-karoten oranı yükseliyor, göz sağlığına daha çok katkı sağlıyor.

Brokoli: En faydalı hali çiğ veya buharda hafif pişirilmiş hali. Uzun süre kaynatıldığında kansere karşı etkili sulforafan maddesi kayboluyor.

Ispanak: Çiğ tüketildiğinde folik asit açısından güçlü. Ancak pişirildiğinde kalsiyum ve demir emilimi artıyor.

