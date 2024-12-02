Dikkat! Spor yapmadan önce bu belirtiler varsa kalp sorununa işaret

Sağlık için spor yapmak harika. Fakat en önemlisi sağlıklı olduğunun bilinciyle spor yapabilmek. Özellikle kalp sorunu olmadığından emin olmak gerekir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, yanlış yapılan antrenman ve rastgele alınan zararlı takviyelerin kalbe ciddi zararları olabileceği konusunda uyardı.

40 ve üzeri yaşa sahip olan vatandaşların kardiyoloji uzmanına muayene olması öneriliyor.

SPORCULARA KALP İÇİN UYARI!

Sporcuların ek takviye aldıklarına da değinen Şenol, alınana takviyelerin rastgele alınmaması gerektiği konusunda konuştu. Yapılan yanlış antrenman ve zararlı takviyelerin kalbe zararı olduğuna dikkat çeken Utku Şenol, uzman kontrolünde ek takviye alınması gerektiği konusunda uyardı.

SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

Dr. Utku Şenol, spor yaparken sağlıklı olduğunu gösteren işaretleri şöyle sıraladı:

"Spor salonlarında spor yapanlar oksijen problemi gibi bir sorunla pek kolay kolay karşılaşmazlar. 'Mutlaka dışarıda spor yapılması lazım, açık havada sporun ekstra bir faydası var' gibi bir sonucumuz yok. Ancak vatandaşlar spor salonlarında aletlerle çalıştığı, kendi kondisyonlarıyla antrenman yapmadıkları için sakatlanma ve kontrolsüz hareketlere bağlı kalbe aşırı yükleme gibi bir riskleri var. O yüzden spor salonlarında bir antrenman yapılacaksa mümkünse bir hoca eşliğinde ve kontrollü yapılması; özellikle 40 yaş üzeri hastaların, kalp hastalarının ve kronik hastaların mutlaka bir kardiyoloji muayenesinden geçmelerini öneririz. Sonrasında kondisyonlarını belli seviyelerde, antrenman dozlarını küçük küçük arttırarak devam etmelerini ve ani hareketler yapmamalarını tavsiye ederiz. Dışarıdaki yürüyüşlerle salondaki yürüyüşler arasında kontrollü yapıldığı sürece ciddi bir fark çıkmayacaktır."

PEYNİR ALTI SUYUNA DİKKAT!

Spor yapan bireylerin bilinçsiz aldıkları ek takviyeler hakkında Dr. Şenol, şöyle devam etti:

"En sık kullanılan proteinlerden birisi bizim whey protein dediğimiz peynir altı suyundan elde edilen proteinlerdir. Bunlar çok ciddi zararları olan bir protein kaynakları değildir ancak yapılan spora, hastanın kilosuna ve protein ihtiyacına göre belirlenmesi gerekmektedir. Rastgele kullanılması böbrek üzerinde ciddi protein yükü yapabilir. Hatta nefrotik sendromu dediğimiz ciddi bir böbrek hasarı oluşturabilir ve gut hastalığı gibi başka rahatsızlıklara neden olabilir. O nedenle kişiye, kilosuna ve antrenmana göre doz ayarlanması zaruridir. Eğer doğru bir şekilde doğru kişi kullanıyorsa whey protein kullanılabilir. Aslına bakarsanız bugün bilimsel olarak kanıtlanmış protein ihtiyacı sadece bizim esansiyel amino asitler olarak bilinen, vücudun kendisinin üretemediği ve dışarıdan almamızın zaruri olduğu amino asitlerin teminidir. Ancak çok ağır antrenman yapan kişiler için bazen protein ihtiyacı gerekmektedir. Dışardan sentetik ek protein kullanılacak ise, mutlaka ya spor hocaları ya da bizim gibi sağlıkçılar tarafından dozunun ayarlanması, kullanımın yönetilmesi gerekmektedir. Rastgele kullanılmaları önerilmez."

"KULLANILMASINI KESİNLİKLE TAVSİYE ETMİYORUZ"

Kreatin ve L-Karnitin gibi yağ yakıcılar hakkında da konuşan Utku Şenol, şu şekilde açıkladı:

"Enerji versin diye kullanılan ilaçlar var. Bunlar zaten hiçbir şekilde faydası gösterilememiş, kanıtlanamamış ilaçlardır. Yani çok profesyonel sporcular dışında rutinde herhangi birinin kullanmasını tavsiye etmeyiz. Büyüme hormonları ve testesteron dediğimiz hormonel kaynaklar var. Kimyasal yollarla üretilmiş, büyüme hormonları ve testesteron gibi takviyelerin kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bunlar kişilerin hem bütün hormonel dengesini bozmakta hem ciddi yan etkilere sebebiyet vermekte hem de damarsal hastalıkları hızlandırmaktadır. Ayrıca kalp krizine ve kalp hastalıklarına sebebiyet verebilir. Bunlar ancak büyük yarışmalara katılan profesyonel kişilerin kullandığı desteklerdir. Ayrıca protein desteği alınacaksa, mutlaka onaylı ve kaliteli ürünlerin alınması zaruridir."