Dişleri beyazlatmak 100 TL! İşte en ucuz diş beyazlatma yöntemi

Piyasada birçok diş beyazlatma ürünleri bulunuyor ama bunların çoğu kimyasal maddeler içeriyor ve uzun vadede diş minesine zarar verebiliyor. Karbonat ise hem ekonomik hem de güvenli.

Beyaz ve sağlıklı dişler, hem estetik açıdan hem de ağız sağlığı açısından önemli bir yer tutar. Ancak, diş beyazlatma işlemleri genellikle pahalı ve kimyasal içeriklere sahip olabilir. Peki, daha sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak için doğal, ekonomik ve etkili bir yöntem var mı?

Beyazlatıcı diş ürünlerine tonlarca para harcamadan, dişlerinizi beyazlatmak mümkün. İşte dişlerinizin doğal yollarla beyazlamasına yardımcı olacak mucizevi bir yöntemin detayları...

DİŞ BEYAZLATMAK İÇİN MALZEMELER

1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım limon

Uygulama Adımları:

Bir tatlı kaşığı karbonatı bir kaba koyun ve üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Karışım biraz köpürecektir, bu tamamen normaldir.

Limon suyu ve karbonat karışımını bir kaşıkla karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Karışımı diş fırçanızın üzerine alın ve normal diş macunu gibi dişlerinizi 1-2 dakika boyunca nazikçe fırçalayın.

İşlem sonunda ağzınızı bol su ile çalkalayın.

Bu işlemi haftada 1-2 kez yapmanız yeterli olacaktır. Aksi takdirde diş minenize zarar verebilir.

KARBONATIN FAYDALARI

Karbonat, nazik bir eksfoliyatör işlevi görür. Dişlerinizin yüzeyinde biriken lekeleri ve plakları temizler. Aynı zamanda dişlerdeki sararmayı önlemeye yardımcı olur.

Limon, asitli yapısı ile dişlerdeki lekeleri giderir ve beyazlatmaya yardımcı olur. Ayrıca limonun içeriğindeki C vitamini, diş etlerini güçlendirir.

