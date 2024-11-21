Düşük IQ'ya sahip insanların 5 gizli özelliği

Düşük zekaya sahip insanlar bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çeker. Çünkü akıl yürütme, öğrenme ve problem çözme zekanın temel yönleridir.

KİMLERİN IQ'SU DÜŞÜK?

Birinin zeka seviyesi, algı, dil, planlama ve hafıza gibi bilişsel yeteneklerini içerir. Bu yüzden bazı insanlar davranışlarıyla düşük IQ'ya sahip olduğunu belli eder.

1. Çok meraklı değiller

Düşük IQ'lu kişiler yeni şeyler öğrenmeye veya zaten anladıkları konuları daha derinlemesine incelemeye pek ilgi göstermezler. Ayrıca daha küçük kelime dağarcıklarına ve genel olarak daha düşük entelektüel meraklara sahip olma eğilimindedirler. Kendi dünya görüşlerinin dışında düşünmezler, dar görüşlüdürler.

2. Yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanırlar

Düşük IQ'lu kişiler genellikle yeni ortamlarda zorluk çekerler. Planlama ve problem çözme konusunda sorun yaşayabilirler, bu da yeni yerlere veya yeni rollere alışmada zorluk yaşamalarına neden olur.

3. Bilmediklerini kabul etmezler

Düşük IQ'ya sahip kişiler aslında çok zeki olduklarını düşünebilirler. Belirli bir konu hakkında aslında çok az şey bilen kişiler, bu konu hakkında çok bilgili olduklarını varsayarlar.

4. Dünyayı siyah beyaz görürler

Düşük IQ'ya sahip olmak genellikle birinin etrafındaki dünyayı çok siyah ve beyaz terimlerle görmesi anlamına gelir. Toplumu katı şekillerde tanımlarlar ve gri alanın veya belirsizliğin var olduğunu görmekte zorluk çekerler.

5. Fikirlerini değiştirmek zordur

Düşük IQ'lu kişiler bilişsel esneklikten veya açık fikirli olma yeteneğinden yoksundur. Sonuç olarak, düşüncelerinde katıdırlar ve fikirlerini çok sık değiştirmezler, hatta hiç değiştirmezler. Yeni bilgiler sunulduğunda bile fikirlerini değiştirmeyi reddederler.

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