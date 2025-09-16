ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ekmeğin yanında mutlaka tüketin! Birlikte tüketince kalp sağlığı garanti! Kan basıncını dengeliyor

Ekmek her öğünde vazgeçilmezimiz. Ekmeğin yanında tüketilebilecek bazı besinler kalp sağlığından kemiklerin gücüne kadar etki ediyor. Özellikle tam tahıllı ekmeklerle birlikte tüketilen bazı gıdalar, kalp sağlığına çok faydalı. İşte ekmeğin yanında faydalı olan gıdalar…

Merve Çulha | 16 Eylül 2025 Salı 16:15 | Son Güncelleme:
Ekmeğin yanında mutlaka tüketin! Birlikte tüketince kalp sağlığı garanti! Kan basıncını dengeliyor
ABONE OL

Ekmeğin yanında mutlaka bir şeyler tüketenlerden misiniz? Eğer öyleyseniz birkaç öneriyle kalp sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Çünkü günlük öğünlerimizin vazgeçilmezi ekmeğin yanında tükettiğiniz bazı besinler, hem lezzeti artırır hem de sağlığınıza inanılmaz katkılar sağlar. Özellikle tam tahıllı ekmeklerle birlikte tüketilen bazı gıdalar, vücudunuzun besin değerlerinden maksimum faydayı almasını sağlar.

EKMEĞİN YANINDA MUTLAKA TÜKETİN

Ekmeğin yanında protein, sağlıklı yağ ve probiyotik kaynakları tüketmek, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur, daha uzun süre tok kalmanızı sağlar ve sindirimi destekler. Bu basit alışkanlık, hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün için büyük fark yaratır.

1. PEYNİR VE YOĞURT

Ekmeğin yanında peynir veya yoğurt tüketmek, protein ve kalsiyum alımınızı artırır. Bu kombinasyon, kemik sağlığı için mükemmeldir ve gün boyu sizi tok tutar. Aynı zamanda yoğurt, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

2. AVOKADO

Ekmeğin üzerine sürülen avokado, sağlıklı yağlar ve vitaminler açısından zengindir. Özellikle E vitamini ve potasyum içeriği, kalp sağlığını destekler ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tam tahıllı ekmekle birleştiğinde, avokadonun besin değerleri vücutta daha iyi emilir.

3. ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez ikilisi, ekmeğin yanında daha da faydalı hale gelir. Zeytin ve zeytinyağı, antioksidan ve sağlıklı yağlar içerir. Özellikle kalp-damar sağlığı ve hücre yenilenmesi için idealdir.

4. BAL VE FISTIK EZMESİ

Tatlı ihtiyacınızı doğal yoldan karşılamak için ekmeğin yanında bal ve fıstık ezmesi mükemmel bir tercihtir. Protein ve enerji veren bu kombinasyon, özellikle sabah kahvaltılarında güne enerjik başlamanızı sağlar.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Avokadonun çekirdeğinden ne olur, çekirdeği ne işe yarar?
Avokadonun çekirdeğinden ne olur, çekirdeği ne işe yarar?
Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri
Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın