ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri

Eylül ayı sonbahara geçiş dönemi olduğu için hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu yüzden eylül ayında tüketilmesi gereken bazı meyve ve sebzeler bulunuyor. Eğer kışa bağışıklığı güçlü ve sağlıklı girmek istiyorsanız işte eylül ayı meyve ve sebze listesi…

Merve Çulha | 4 Eylül 2025 Perşembe 13:24 | Son Güncelleme:
Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri
ABONE OL

Eylül ayı, yazın sonu ve sonbaharın başlangıcı olduğu için hem yazdan kalan hem de yeni sezon ürünlerini sofralarda görmek mümkün. Bu dönemde taze, vitamin ve mineral açısından zengin meyve-sebzeleri tüketmek bağışıklığı güçlendirmek ve mevsim geçişine uyum sağlamak için çok faydalıdır.

Renk çeşitliliği oluşturacak şekilde her gün 2–3 farklı sebze ve 2–3 farklı meyve tüketmek en ideali olur.

Özellikle bağışıklığı desteklemek için üzüm, elma, domates ve biber Eylül ayında sofralardan eksik edilmemelidir. İşte Eylülde her gün tüketilmesi tavsiye edilen meyve ve sebzeler...

EYLÜL AYI MEYVELERİ

Üzüm: Antioksidan ve resveratrol açısından zengin, kalp sağlığına faydalı.

İncir: Lif ve potasyum kaynağı, sindirimi destekler.

Elma: Bağışıklığı güçlendirir, bağırsak dostudur.

Armut: Bol lif içerir, hazmı kolaylaştırır.

Erik: C vitamini ve antioksidan deposudur.

Kavun ve karpuz (sezon sonu): Vücuda sıvı desteği sağlar.

EYLÜL AYI SEBZELERİ

Domates: Likopen kaynağı, bağışıklığı güçlendirir.

Biber: C vitamini açısından çok zengindir.

Patlıcan: Lif ve antioksidan içerir.

Kabuklu baklagiller (taze fasulye, barbunya): Bitkisel protein ve lif kaynağıdır.

Salatalık: Su oranı yüksek, vücudu serinletir.

Ispanak ve pazı (yeni sezon başlıyor): Demir ve folik asit deposudur.

Okulda en sık görülen bulaşıcı hastalıklara dikkat! Bu aşılar yoksa...
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Tüketen demir gibi oluyor
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
Her gün 1 soda içmenin 15 faydası
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
İlkokulda bit tehlikesine karşı 3 çözüm
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor