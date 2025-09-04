Eylülde her gün bol bol tüketin, kışa sağlam girin! İşte eylül ayı meyve ve sebzeleri

Eylül ayı, yazın sonu ve sonbaharın başlangıcı olduğu için hem yazdan kalan hem de yeni sezon ürünlerini sofralarda görmek mümkün. Bu dönemde taze, vitamin ve mineral açısından zengin meyve-sebzeleri tüketmek bağışıklığı güçlendirmek ve mevsim geçişine uyum sağlamak için çok faydalıdır.

Renk çeşitliliği oluşturacak şekilde her gün 2–3 farklı sebze ve 2–3 farklı meyve tüketmek en ideali olur.

Özellikle bağışıklığı desteklemek için üzüm, elma, domates ve biber Eylül ayında sofralardan eksik edilmemelidir. İşte Eylülde her gün tüketilmesi tavsiye edilen meyve ve sebzeler...

EYLÜL AYI MEYVELERİ

Üzüm: Antioksidan ve resveratrol açısından zengin, kalp sağlığına faydalı.

İncir: Lif ve potasyum kaynağı, sindirimi destekler.

Elma: Bağışıklığı güçlendirir, bağırsak dostudur.

Armut: Bol lif içerir, hazmı kolaylaştırır.

Erik: C vitamini ve antioksidan deposudur.

Kavun ve karpuz (sezon sonu): Vücuda sıvı desteği sağlar.

EYLÜL AYI SEBZELERİ

Domates: Likopen kaynağı, bağışıklığı güçlendirir.

Biber: C vitamini açısından çok zengindir.

Patlıcan: Lif ve antioksidan içerir.

Kabuklu baklagiller (taze fasulye, barbunya): Bitkisel protein ve lif kaynağıdır.

Salatalık: Su oranı yüksek, vücudu serinletir.

Ispanak ve pazı (yeni sezon başlıyor): Demir ve folik asit deposudur.

Okulda en sık görülen bulaşıcı hastalıklara dikkat! Bu aşılar yoksa...