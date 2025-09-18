Hapşırığı tutmak tehlikeli mi? Aslında bildiklerimiz yanlışmış

Hapşırmak, buruna veya solunum yollarına giren toz, polen ya da mikropları dışarı atmak için vücudun geliştirdiği doğal bir refleks. Yani aslında hapşırık, vücudu koruyan bir savunma mekanizması. Ancak bazı kişiler sosyal ortamlarda ya da uygunsuz zamanlarda hapşırığını tutmayı tercih edebiliyor.

HAPŞIRIĞI TUTMAK TEHLİKELİ Mİ?

Hapşırığı tutmak görünüşte basit bir refleksi bastırmak masum gibi dursa da, aslında ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Hapşırık sırasında burun ve ağızdan dışarı çıkması gereken hava, tutulduğunda içeride basınç oluşturuyor. Bu basınç ise çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

KULAĞA, BURUNA VE GÖZLERE ZARAR VEREBİLİR

Hapşırık bastırıldığında oluşan yüksek basınç, kulak zarında yırtılmaya, burun damarlarında çatlamaya ve gözlerde kanlanmaya yol açabiliyor. Nadir de olsa, ciddi vakalarda boyun ve kafa bölgesindeki damarlarda hasar oluşabileceği bildiriliyor.

ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hapşırık, solunum yollarındaki mikropları dışarı atmanın en etkili yollarından biri. Bu refleksi bastırmak, mikropların vücutta kalmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına sebep olabilir. Yani hapşırığı tutmak sadece fiziksel değil, aynı zamanda bağışıklık açısından da olumsuz sonuçlar doğuruyor.

UZMANLARDAN ÖNERİ: HAPŞIRIĞI DOĞRU ŞEKİLDE YAPIN

Uzmanlar, hapşırığın tutulmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak etrafa mikrop saçmamak için doğru hijyen kurallarına uyulmalı. Hapşırırken tek kullanımlık mendil kullanılmalı, mendil yoksa dirsek içine hapşırılmalı. Böylece hem çevre korunmuş olur hem de vücut kendini doğal şekilde savunur.