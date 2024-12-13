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Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?

Aşırı stresin bağırsak sağlığını bozabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bağırsaklar ve beyin arasındaki iletişimin vücudu etkilediğini belirtiyor. Karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bulguların günlük yaşamı zorlaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, hassas bağırsak sendromu için önerilerde bulundu. Peki, bağırsak sendromu kansere neden olur mu? Detaylar haberimizde...

13 Aralık 2024 Cuma 12:03 | Son Güncelleme:
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
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Kış aylarında gaz, şişkinlik, kabızlık gibi bağırsaklarla ilgili birçok şikâyet oluyor. Özellikle hassas bağırsak sendromuna yakalananlar kanserden korkuyor. Peki, hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?

Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, son zamanlarda bu alanda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin hassas bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu-IBS) olduğunu aktardı.

KIZARTMAYA DİKKAT!

IBS'de yiyeceklerin etkisinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğine dikkati çeken Çekin, "Genel olarak süt ürünleri, ekmek, makarna gibi glüten içeren gıdalar, baklagiller, soğan, sarımsak ve gazlı içecekler semptomları tetikleyebilir. Ayrıca, kızartmalar ve baharatlı yiyecekler de rahatsızlık yaratabilir. Bu yüzden hastalar bir beslenme günlüğü tutmalı ve hangi yiyeceklerin kendilerinde sorun yarattığını belirlemeli." uyarısında bulundu.

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU, KANSERE DÖNÜŞMÜYOR

Çekin, IBS'nin beyinle doğrudan ilgili olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu sorunun temelinde, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimdeki hassasiyet rol almaktadır. Stres, bu hassasiyeti artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Bu da ishal, kabızlık, şişkinlik gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle stres yönetimi, IBS tedavisinin önemli bir parçasıdır. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve hatta hobi edinmek gibi yöntemlerle stresin olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür."

DOĞRU PROBİYOTİK KULLANIMI ÖNEMLİ

Çekin, probiyotiklerin IBS'ye iyi gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Probiyotikler bazı hastalarda semptomları hafifletebilir ancak her probiyotik türü IBS'ye etkili değildir. Bağırsak mikrobiyotasını düzenlemeyi hedefleyen doğru probiyotik seçimi, hastanın durumuna göre yapılmalıdır. Düzenli sporun da olumlu etkisi vardır. Düzenli egzersiz, bağırsak hareketlerini düzenler ve stresi azaltır. Yürüyüş, yüzme, yoga gibi hafif ve orta düzeyde aktiviteler, IBS semptomlarını hafifletebilir ancak çok yoğun egzersiz bazı hastalarda semptomları artırabilir. Bu nedenle dengeli egzersiz planı tercih edilmelidir.

IBS, hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerin bir arada rol oynadığı bir durumdur. Beyin ile bağırsak arasındaki iletişimdeki aksaklıklar semptomların temelinde yatar. Stres gibi psikolojik etkenler, bu durumu kötüleştirebilir ancak hastalığın tek nedeni değildir. IBS tedavisi her zaman ilaç gerektirmez. Hafif semptomları olan hastalarda, beslenme düzenlemeleri ve yaşam tarzı değişiklikleri genellikle yeterlidir ancak şiddetli semptomları olan hastalarda, semptomları kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygulanabilir."

"KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Hassas bağırsak sendromunun kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Çekin, kadınlarda hormonal değişikliklerin bağırsaklar üzerindeki etkisinin daha belirgin olabildiğini söyledi.

Çekin, "Özellikle adet dönemleri gibi hormonal dalgalanmalar, bağırsak hassasiyetini artırabilir. Ayrıca, kadınların stres ve ağrıya karşı daha duyarlı olabileceği düşünülmektedir." diye konuştu.

IBS'nin çocuklarda da görülebildiğini ifade eden Çekin, tedavinin çocuğun yaşına uygun olarak planlanması ve altta yatan başka hastalık olup olmadığının iyi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

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