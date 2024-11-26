Herkes sadece faydasını biliyor! Meğer tansiyonun düşmanıymış

Bitki çayları soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor. Ancak bazılarının ilaçlarla etkileşimi tehlikeli olabiliyor. Bunlardan biri de tansiyonu anında düşüren kekik çayı.

Bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen kekik çayı tansiyon düşürüyor.

Düşük tansiyonlu kişilerde kan basıncını daha da düşürmesi nedeniyle önerilmemektedir. Kekik çayı tansiyon düşürücü ilaçlarla birlikte alındığında da tehlikeli olabiliyor.

Bu nedenle kekik çayı tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Aşırı tüketilen kekik çayı mide ve sindirim sorunlarına, kalp ve böbrek sorunlarına da neden olabilir.

Günlük 1 fincandan fazla tüketilmesi önerilmez.

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