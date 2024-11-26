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Herkes sadece faydasını biliyor! Meğer tansiyonun düşmanıymış

Kış gelince herkes bitki çaylarını tüketmeye başlıyor. Oysa bazı bitki çayları tansiyonu anında düşürüyor ve hayati riske sebep oluyor. Üstelik bu bitki çaylarını bazı ilaçlarla da kullanmak tehlikeli. İşte tansiyon düşmanı bitki çayı…

26 Kasım 2024 Salı 17:27 | Son Güncelleme:
Herkes sadece faydasını biliyor! Meğer tansiyonun düşmanıymış
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Bitki çayları soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor. Ancak bazılarının ilaçlarla etkileşimi tehlikeli olabiliyor. Bunlardan biri de tansiyonu anında düşüren kekik çayı.

Bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen kekik çayı tansiyon düşürüyor.

Düşük tansiyonlu kişilerde kan basıncını daha da düşürmesi nedeniyle önerilmemektedir. Kekik çayı tansiyon düşürücü ilaçlarla birlikte alındığında da tehlikeli olabiliyor.

Bu nedenle kekik çayı tüketilmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Aşırı tüketilen kekik çayı mide ve sindirim sorunlarına, kalp ve böbrek sorunlarına da neden olabilir.

Günlük 1 fincandan fazla tüketilmesi önerilmez.

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