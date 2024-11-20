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İbn-i Sina asırlar önce keşfetti: Leblebi yiyen yaşadı! Günde bir avuç tüketilirse…

İbn-i Sina, asırlar önce sağlık alanında birçok farklı çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca leblebi ile ilgili de bazı bilgiler keşfetti ve önerdi. İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden günümüze ulaşan tavsiyeleri, leblebi yiyen adeta yaşadı bile dedirtebiliyor. İşte detaylar…

20 Kasım 2024 Çarşamba 15:20 | Son Güncelleme:
İbn-i Sina asırlar önce keşfetti: Leblebi yiyen yaşadı! Günde bir avuç tüketilirse…
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Leblebi, sağlıklı ve lezzetli olduğu düşüncesi ile Türkiye'deki pek çok insan tarafından yeniliyor. Peki, söz konusu besin gerçekten sağlıklı mı? Bu konuda asırlar öncesinden İbn-i Sina'da bazı önerilerde bulunmuştu.

İBN-İ SİNA ASIRLAR ÖNCE ÖNERDİ

İbn-i Sina, sağlık alanında birçok farklı çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca asırlar öncesinden leblebi ile ilgili de bazı bilgiler keşfetti ve önerdi.

İbn-i Sina, leblebinin sağlık açısından bazı faydalar sağladığını belirtti. Zira söz konusu besin; kan şekerinin düzenlenmesinde faydalı olabiliyor, kalp ve damar hastalıklarına karşı yararlı olabiliyor, böbrek taşı düşürmede önerilebiliyor. Tüm bunların sonucunda ise, leblebi tüketen adeta yaşadı bile demek mümkün olabiliyor.

İbn-i Sina'nın asılar öncesinden önerdiği kavrulmuş leblebi, böbreklerin daha fonksiyonel çalışmasında faydalı olarak ön plana çıkabiliyor. Bunun yanı sıra tok kalmaya da yararlı olabiliyor.

İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği leblebi, günde bir avuç tüketilirse, vücudun hastalıklara karşı korunmasında yardımcı olabiliyor.

KAVRULMUŞ LEBLEBİNİN FAYDALARI

İbn-i Sina'nın da önerdiği kavrulmuş leblebi, sağlık açısından pek çok farklı yarar sağlayabiliyor. Ayrıca söz konusu yararlardan bazıları aşağıda yer alıyor.

· Kemik gelişimine yararlı olabiliyor.

· Kilo verme sürecinde fayda sağlayabiliyor, çünkü tok tutma konusunda yardımcı olabiliyor.

· Lif bakımından zengin olarak biliniyor. Mide ve bağırsakların düzenlenmesinde yararlı olabiliyor.

· Dozunda tüketilirse, metabolizmayı düzenlemede yardımcı olabiliyor.

Not: İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği leblebi, sağlık açısından faydalı olabiliyor. Ancak alerji etkisi oluşabilecek ya da farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak bu besini tercih etmeleri önerilir. Ayrıca dozunda tüketilmesi tavsiye edilir.

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