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Işık hızında yaşlandıran besinler! İtalyan araştırmacılar deneyledi: 20.000 kişi incelendi

İşlenmiş gıdalar tehlike saçıyor. Bunun nedeni ise paket ürünlerin hızla yaşlandırması. Cildi kırıştırırken organları eskiten işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. İşte o araştırma ve detayları...

12 Kasım 2024 Salı 15:13 | Son Güncelleme:
Işık hızında yaşlandıran besinler! İtalyan araştırmacılar deneyledi: 20.000 kişi incelendi
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Yeni bir araştırmaya göre, yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketen kişiler daha hızlı yaşlanıyor.

Ultra işlenmiş gıda tüketenler daha hızlı yaşlanıyor

Yeni bir çalışma, yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketenlerin biyolojik yaşının, kronolojik yaşından daha ileri olabileceğini gösterdi.

Euronews'in aktardığı habere göre İtalya'dan araştırmacılar, UPF'lerin insan vücudunun biyolojik yaşı üzerindeki etkilerini belirlemek için, kronik hastalıkların risk faktörlerini incelemek üzere tasarlanmış büyük bir Avrupa veri tabanı olan Moli-sani Çalışması'ndaki 22.000'den fazla katılımcının verilerini analiz etti.

Çalışmanın yazarı ve araştırma, Hastaneye Yatış ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de araştırmacı olan Simona Esposito yaptığı açıklamada, "Verilerimiz, ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin sadece genel olarak sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığını, aynı zamanda yaşlanmanın kendisini de hızlandırabileceğini ve bu gıdaların düşük besin kalitesinin ötesine geçen bir bağlantıya işaret ettiğini gösteriyor" dedi.

Bir kişinin doğumundan bu yana yaşadığı yıl sayısı olan kronolojik yaşlanmanın aksine, biyolojik yaşlanma hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Biyolojik açıdan daha yaşlı olmak insanları akciğer hastalığı, kanser, diyabet, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli hastalık risklerine karşı daha hassas hale getirebiliyor.

Ultra işlenmiş gıdalar, ev yemeklerinde nadiren kullanılan maddelerle yapılan ve genellikle boyalar, koruyucular, lezzet arttırıcılar ve tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içeren ürünler. Örnekler arasında dondurma, seri üretim ekmek, bazı kahvaltılık tahıllar, meyve aromalı yoğurtlar, et ikameleri ve bazı alkollü içecekler yer alıyor.

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