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Kahve içmek ömrü uzatır mı?

Kahve birçok kişinin sabah içeceğidir. Kahve içerisinde kafein bulunur. Yapılan araştırmalar kanser ve kronik hastalıkların kahve ile azaldığını gösteriyor.

3 Aralık 2024 Salı 15:27 | Son Güncelleme:
Kahve içmek ömrü uzatır mı?
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Düzenli kahve tüketimi bilişsel işlevleri koruyor. Her gün düzenli kahve içenler sağlıklarını daha koruyor. İşte o araştırma ve detayları...

KAHVE İÇMEK ÖMRÜ UZATIR MI?

Kahve içenlerin hafıza sorunlarını daha az yaşadığı ortaya çıktı. Düzenli kahve içmek aynı zamanda obeziteye karşı koruma sağlar.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, günde 2-3 fincan kahve tüketimi tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 17 oranında bir azalma sağlıyor. Bu da ortalama yaşam süresinde 1,8 yıllık artış anlamına geliyor.

Son yapılan çalışma, düzenli kahve tüketiminin yaşam süresini arttırdığını ayrıca bilişsel işlevleri koruduğu ve yaşa bağlı hastalıklara karşı koruduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, günde 2-3 fincan kahve tüketimi tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 17 oranında bir azalma sağlıyor. Bu da ortalama yaşam süresinde 1,8 yıllık artış anlamına geliyor.

Yeni araştırmanın yazarları Catia R. Lopes ve Rodrigo A. Cunha, "Kahve tüketimi, zararlı bir alışkanlıktan insan sağlığını gerçekten koruyan güvenli bir yaşam tarzına evrilerek derin bir değişime uğradı" açıklamasında bulundu.

Büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalar, orta düzeyde kahve tüketimi ile Parkinson, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık risklerinin azalması arasındaki korelasyonları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, son verilerin kahve tüketiminin sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sağladığını söylüyor.

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