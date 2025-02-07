Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor

Bir doktor, diş sağlığının sadece ağızda kalmadığını ve başka sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uyumadan önce dişlerinizi fırçalamamak bakın neye sebep oluyor...

Diş sağlığınız sadece ağızda kalmaz aynı zamanda genel sağlığınızla da bağlantılıdır. Akciğer ve yoğun bakım uzmanı Dr. Neena Chandrasekaran, yatmadan önce dişlerinizi fırçalamamanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Chandrasekaran, bu alışkanlığın atlanmasının felç ve hipertansiyon risklerini artırabileceği konusuna dikkat çekti.

Dr. Chandrasekaran, diş sağlığıyla ilgili birçok kişinin bilmediği önemli bir konuyla ilgili "Eğer uyumadan önce dişlerinizi fırçalamazsanız, kardiyovasküler hastalık riski artar." ifadelerine yer verdi.

GECELERİ DİŞ FIRÇALAMAMAK NEYE SEBEP OLUR?

Dr. Chandrasekaran gece boyunca tükürük üretiminin azalmasının, ağız ve diş etlerindeki bakterilerin temizlenmesini zorlaştırdığını söyledi. Bu durumda dişlerde ve diş etlerinde bakteri birikmesine, plak oluşumuna yol açar. Plak, diş eti hastalıkları ve çürüklerin başlıca nedenidir ve buradaki bakteriler kolayca kan dolaşımına geçerken, damarlarımıza ve atardamarlarımıza zarar verebilir.

Bu durum, damar tıkanıklığı, damar sertliği, enfeksiyonlar, iltihaplanma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir ve felç veya yüksek tansiyon riskini artırabilir. Damar sertleşmesi, atardamarların daralması ve kanın akışını zorlaştırması durumudur. Bu, kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde artırır, erken belirtileri genellikle görülmeyebilir fakat zamanla göğüs ağrısı, nefes darlığı, egzersiz sırasında bacak ve kollarınızda ağrı, sürekli yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.