ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor

Araştırmalara göre dişleri düzenli fırçalamamak sadece ağız sağlığını bozmuyor. Ağızda oluşan parazitler kana karışabiliyor. Özellikle uyku öncesi dişlerin fırçalanmaması kalp sağlığıyla oynuyor. İşte detaylar...

Sena Parlar | 7 Şubat 2025 Cuma 15:07 | Son Güncelleme:
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
ABONE OL

Bir doktor, diş sağlığının sadece ağızda kalmadığını ve başka sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uyumadan önce dişlerinizi fırçalamamak bakın neye sebep oluyor...

Diş sağlığınız sadece ağızda kalmaz aynı zamanda genel sağlığınızla da bağlantılıdır. Akciğer ve yoğun bakım uzmanı Dr. Neena Chandrasekaran, yatmadan önce dişlerinizi fırçalamamanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Chandrasekaran, bu alışkanlığın atlanmasının felç ve hipertansiyon risklerini artırabileceği konusuna dikkat çekti.

Dr. Chandrasekaran, diş sağlığıyla ilgili birçok kişinin bilmediği önemli bir konuyla ilgili "Eğer uyumadan önce dişlerinizi fırçalamazsanız, kardiyovasküler hastalık riski artar." ifadelerine yer verdi.

GECELERİ DİŞ FIRÇALAMAMAK NEYE SEBEP OLUR?

Dr. Chandrasekaran gece boyunca tükürük üretiminin azalmasının, ağız ve diş etlerindeki bakterilerin temizlenmesini zorlaştırdığını söyledi. Bu durumda dişlerde ve diş etlerinde bakteri birikmesine, plak oluşumuna yol açar. Plak, diş eti hastalıkları ve çürüklerin başlıca nedenidir ve buradaki bakteriler kolayca kan dolaşımına geçerken, damarlarımıza ve atardamarlarımıza zarar verebilir.

Bu durum, damar tıkanıklığı, damar sertliği, enfeksiyonlar, iltihaplanma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir ve felç veya yüksek tansiyon riskini artırabilir. Damar sertleşmesi, atardamarların daralması ve kanın akışını zorlaştırması durumudur. Bu, kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde artırır, erken belirtileri genellikle görülmeyebilir fakat zamanla göğüs ağrısı, nefes darlığı, egzersiz sırasında bacak ve kollarınızda ağrı, sürekli yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili
Kahve içmek ömrü uzatır mı?
Kahve içmek ömrü uzatır mı?
Dikkat! Spor yapmadan önce bu belirtiler varsa kalp sorununa işaret
Dikkat! Spor yapmadan önce bu belirtiler varsa kalp sorununa işaret