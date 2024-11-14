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Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyumun ve magnezyumun babası…

Kalsiyum ve magnezyum içeren sebzeleri tüketmek kemik sağlığı açısından çok önemli. Bu sebzeler özellikle yaşlanınca kemik erimesine karşı adeta bir zırh görevinde olabilir. İşte kemikleri demir gibi yapan 5 sebze…

14 Kasım 2024 Perşembe 15:21 | Son Güncelleme:
Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyumun ve magnezyumun babası…
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Yaşlanınca kemik erimesiyle mücadele etmek için kalsiyum ve magnezyum açısından zengin sebzelere sofrada bolca yer vermek gerekiyor. Bu sebzeler düzenli olarak tüketildiğinde, kalsiyum ve diğer minerallerin alınması kolaylaşır.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN SEBZELER

Kalsiyum, kemik dokusunun temel yapı taşıdır ve kemikleri korur. Magnezyum kalsiyumun kemiklere doğru dağılımını ve erimesini sağlar. Yani uzun vadeli kemikler için ikisinin vücuda desteği önemlidir.

1. Brokoli

Brokoli, kalsiyum açısından zengin bir sebzedir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesi için kritik bir mineraldir.

2. Lahana

Özellikle K vitamini içeriği yüksektir. K vitaminleri, kemik mineralizasyonuna yardımcı olur. Bu vitamin eksik olduğunda kemikler daha kırılgan hale gelebilir ve kemik yoğunluğu azalabilir.

3.Pazı

Pazı, kalsiyum içeriği ile kemik yapısının güçlenmesine katkıda bulunur. Kalsiyum, kemiklerinizi korur ve kemiklerin sert ve sağlam kalmasını sağlar.

4. Yeşil Soğan

Kalsiyum ve C vitamini içeren yeşil soğan, kemiklerinizi koruyan silisyum mineralini de barındırır. Silisyum, kemiklerin sertliğini artırarak kırılma riskini azaltır.

5. Kabak

Kalsiyum ve magnezyum içeren kabak, özellikle yaşla birlikte kemik erimesi riskinin artmasına yardımcı olur.

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