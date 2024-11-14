Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyumun ve magnezyumun babası…
Kalsiyum ve magnezyum içeren sebzeleri tüketmek kemik sağlığı açısından çok önemli. Bu sebzeler özellikle yaşlanınca kemik erimesine karşı adeta bir zırh görevinde olabilir. İşte kemikleri demir gibi yapan 5 sebze…
Yaşlanınca kemik erimesiyle mücadele etmek için kalsiyum ve magnezyum açısından zengin sebzelere sofrada bolca yer vermek gerekiyor. Bu sebzeler düzenli olarak tüketildiğinde, kalsiyum ve diğer minerallerin alınması kolaylaşır.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN SEBZELER
Kalsiyum, kemik dokusunun temel yapı taşıdır ve kemikleri korur. Magnezyum kalsiyumun kemiklere doğru dağılımını ve erimesini sağlar. Yani uzun vadeli kemikler için ikisinin vücuda desteği önemlidir.
1. Brokoli
Brokoli, kalsiyum açısından zengin bir sebzedir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesi için kritik bir mineraldir.
2. Lahana
Özellikle K vitamini içeriği yüksektir. K vitaminleri, kemik mineralizasyonuna yardımcı olur. Bu vitamin eksik olduğunda kemikler daha kırılgan hale gelebilir ve kemik yoğunluğu azalabilir.
3.Pazı
Pazı, kalsiyum içeriği ile kemik yapısının güçlenmesine katkıda bulunur. Kalsiyum, kemiklerinizi korur ve kemiklerin sert ve sağlam kalmasını sağlar.
4. Yeşil Soğan
Kalsiyum ve C vitamini içeren yeşil soğan, kemiklerinizi koruyan silisyum mineralini de barındırır. Silisyum, kemiklerin sertliğini artırarak kırılma riskini azaltır.
5. Kabak
Kalsiyum ve magnezyum içeren kabak, özellikle yaşla birlikte kemik erimesi riskinin artmasına yardımcı olur.