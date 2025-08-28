Kemiklerin mazotu, süper besin yoğurda taş çıkarıyor! Tereyağ gibi ekmeğe sürün

Sporcular tarafından kefirden sonra en çok tüketilen süt ürünü olan quark ülkemizde adını yeni yeni duyuruyor. Bildiğimiz yoğurttan 2 kat fazla protein içeren bu ürün bağırsaklar başta olmak üzere birçok organa şifa depoluyor.

Peki Quark nasıl yapılır? Quark nasıl tüketilir? Quarkın faydaları nelerdir?

Son yıllarda yoğurt ve süt ürünleri reyonlarında sık rastladığımız Quark'lar her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Özellikle spor yapanlar tarafından tüketilen bu yiyecek süper besin değeriyle dolu.

TADI NASIL?

Avrupa'da peynir olarak yorumlanan bu atıştırmalık ve pürüzsüz bir yapıya sahip.

Hafif bir tadı olan Quark ilk yiyenler tarafından krem peynire de benzetiliyor.

Bazılarına göre ise yoğurt ve süzme peynirin bir karışımını andırıyor.

Peynir ve yoğurt kültürlerinin bir karışımının ılık sütte fermente edilerek lor haline getirilmesiyle yapılan bu süt ürünü en son peynir altı suyunun sıkılmasıyla elde ediliyor.

FARKLI KULLANIM ALANLARI VAR

Şef Peter Sandroni Prevention Kuzey Avrupa'da Quark'ın sabahları tereyağı gibi ekmeğe sürüldüğünü belirtiyor.

Ricotta gibi yumuşak ve kremsi yapısı onu farklı tariflere eklemeye imkan tanıyor.

KÖKENİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

Quark'ın kökeni bir gruba göre 14. yüzyıl Avrupa'sına dayanırken bazıları ise daha eski olduğunu belirtiyor.

Buna kanıt olarak da MS 98'de hakkında yazan Romalı tarihçi Tacitus gösteriliyor.

Kremalı ve lezzetli olmasının yanı sıra, quarkın vücut için tonlarca faydası var.

BAĞIRSAK DOSTU

Quark bağırsak dostu canlı kültürler ve probiyotiklerle dolu.

Probiyotikler, bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterileri düzenlemeye yardımcı olarak sindirimi destekliyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

Ayrıca düşük laktik asit içeriği ile tam anlamıyla bir mide dostu.

Özellikle de laktoz intoleransı olan kişiler için.

PROTEİN DEPOSU

Kas yapmak istiyorsanız veya sizi bir süre tok tutacak bir şeyler yemek istiyorsanız, daha fazla aramayın.

Quark, klasik yoğurdun 2 katı protein içeriyor.

TUZ VE YAĞ ORANI DÜŞÜK

Quark, bazı yağlı, tuzlu peynirler için harika bir alternatif.

Bu özelliği ile özellikle kolesterolünüzü kontrol altında tutmaya olanak sağlıyor.

VİTAMİNLERLE DOLU

Bu lezzetli ve çok yönlü atıştırmalık sağlıklı görme ve bağışıklık sistemini destekleyen A vitamini ve sinir sistemini koruyan B12 vitamini içeriyor.

Ayrıca, tam yağlı quark, kalp sağlığı, kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için önemli olan kalsiyum K vitamini açısından zengin.