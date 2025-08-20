ANASAYFA
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman

Ülkemiz hastalıklara karşı şifa olan bitkilerin cenneti gibi. Bunlardan biri de Afyonkarahisar'da yetişen amarant bitkisi. Bu bitki kansere karşı önemli olan skualen içeriğine sahip. Hem sağlığı korumada hem de hastalıkları tedavide kullanılan amarantın faydalarını derledik. İşte Afyon'da yetişen şifanın detayları…

Merve Çulha | 20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:36 | Son Güncelleme:
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Memleket gezisi yaparken dağlarda yetişen birçok bitki bin derde deva. Afyonkarahisar'da yetişen amarant bitkisi, bitkisel protein ve lif içeren glütensiz bir tahıl ve kansere düşman. Çoğumuzun hiç duymadığı bu bitkide magnezyum, çinko, selenyum, demir ve bakır bulunuyor.

AMARANTIN FAYDALARI: ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Araştırmalar amarant bitkisinin antioksidan özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca deneysel çalışmalarda iltihap belirteçlerinin azaldığı görülmüştür.

Bu bitkinin kolesterol ve tansiyon üzerine potansiyel etkileri olduğu saptanmış. Hayvan çalışmaları, amarant yağının ve tahılının LDL ("kötü") kolesterolü azaltıp HDL ("iyi") kolesterolü artırdığını gösteriyor.

Amarant yağının tansiyonu düzenlemeye ve karaciğeri korumaya yardımcı olabileceğine dair bulgular da var.

Lif ve protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırır, iştahı baskılar.

Diyabet ve kan şekeri kontrolü: Amarant ve kinoa benzeri bitkiler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

DİKKAT!

Doğadaki her bitkinin mutlaka bir yan etkisi olabilir. Bu yüzden bitkisel şifalardan faydalanmadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Özellikle hamileler, herhangi bir hastalığı olanlar ve çocuklar kesinlikle denememelidir.

Etiketler:
