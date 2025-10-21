Maydanoz deyip geçmeyin! Portakaldan 3 kat fazla C vitamini var

Mutfağımızda birçok yemekte ya da salatada tükettiğimiz maydanozu çok önemsemeyiz. Fakat maydanoz bir portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini barındırır.

Beslenme uzmanlarına göre maydanoz, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor; karaciğer sağlığını koruyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Üstelik düzenli tüketildiğinde cilt yenilenmesini destekleyip sindirim sistemini rahatlatıyor. İşte maydanozun faydaları...

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Maydanoz, portakaldan bile fazla C vitamini içerir. Bu da vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Özellikle soğuk havalarda bağışıklık zırhı gibidir.

2. ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR

Doğal bir idrar söktürücü olan maydanoz, vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar.

Düzenli tüketilen maydanoz suyu, özellikle tuzlu beslenmeden kaynaklanan şişkinlikleri azaltır.

3. KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek antioksidan ve folik asit içeriği sayesinde damar tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olur. Kolesterolü dengeleyici etkisiyle kalp dostudur.

4. KARACİĞERİ TEMİZLER

Maydanozun en bilinen etkilerinden biri karaciğer detoksudur.

Limonla birlikte tüketildiğinde karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar, metabolizmayı destekler.

5. CİLT GÜZELLİĞİNE KATKI SAĞLAR

Antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikallerden korur.

Maydanoz suyu ve limon karışımı, cilt tonunu eşitlemede ve akne görünümünü azaltmada etkilidir.

6. AĞIZ KOKUSU VE SİNDİRİME YARDIMCI

Maydanoz, klorofil bakımından zengin olduğu için ağız kokusunu giderir.

Ayrıca mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sabahları limonla karıştırılmış maydanoz suyu içebilirsiniz.

Salatalara, çorbalara ve yeşil smoothie'lere ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz. Ancak aşırı tüketim, özellikle böbrek sorunu yaşayan kişiler için önerilmez.