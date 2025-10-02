ANASAYFA
Ne antibiyotik ne ilaç! Asırlık öksürük ilacı: İbn-i Sina'nın ballı şurubu

Tıp tarihinin en büyük isimlerinden İbn-i Sina, asırlar önce öksürük ve boğaz tahrişine karşı doğal bir çözüm önermiş ve buna notlarında yer vermiş. Bal ve şifalı bitkilerle hazırlanan bu karışım, bugün hâlâ doğal tedavi arayanların ilgisini çekiyor. İşte öksürüğe karşı İbn-i Sina'nın ballı şurup tarifi…

Merve Çulha | 2 Ekim 2025 Perşembe 15:47 | Son Güncelleme:
Ne antibiyotik ne ilaç! Asırlık öksürük ilacı: İbn-i Sina'nın ballı şurubu
Modern tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina, yüzyıllar önce yazdığı "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eserinde pek çok doğal tedavi yöntemi paylaşmıştı. Bunlardan biri de özellikle kış aylarında sık görülen öksürük, boğaz tahrişi ve grip belirtilerini hafifletmek için önerdiği ballı şurup tarifi.

Balın yatıştırıcı ve antibakteriyel etkisini şifalı bitkilerle birleştiren bu reçete, doğal yollarla rahatlama arayanlar için yeniden gündemde. Uzmanlar, doğal ballı karışımların boğazı yumuşatabileceğini ve öksürüğü hafifletebileceğini, ancak ciddi solunum yolu enfeksiyonlarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK İÇİN ÖNERİSİ

Ballı şurup pişirildiği takdirde vücut zayıflığı, öksürük ve akciğer iltihabında kullanılır.

Ballı şurup nasıl yapılır?

Bal ile su hafif ateşte pişirilir. Köpük alınır. Kaynadıktan sonra süzülür. Şeker ile su kullanıldığı zaman kaynadıktan sonra köpük alınır, daha sonra damla sakızı, safran, tarçın ve havlıcan gibi bitkiler eklenir.

İBN-İ SİNA'NIN SARIMSAK ÖNERİSİ

Sarımsak yabani naneyle pişirilip içilirse ve cilde sürülürse bitleri öldürür.

Pişmiş sarımsaktan yapılan gargara diş ağrılarını giderir.

Dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgamı söker.

İBN-İ BAYTAR'IN SARIMSAK ÖNERİSİ

Midedeki kurdu düşürür. Öksürüğe faydalıdır. Balla karıştırılırsa gözaltındaki irine iyi gelir.

Tuzla ve zeytinyağıyla karıştırılırsa ufacık beneklere sürülürse gider.

Tuz, zeytinyağı ve balla karıştırılıp egzamalara sürülürse çıbanı geçirir.

Pişirilip yenirse öksürüğe fayda sağlar.

