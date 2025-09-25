Öksürük ve boğaz ağrısını 10 dakikada hafifletiyor: İlaç gibi tarif
Sonbahar, geçiş mevsimi olduğundan bu mevsimde boğaz ağrısı ve kuru öksürük eksik olmaz. Uzmanlar, evde kolayca hazırlanabilen bazı doğal içeceklerin boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte öksürüğü kesen 10 dakikalık doğal ilaç…
Soğuk algınlığı ve mevsimsel değişiklikler, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe sıkça neden olur. Uzmanlar, evde kolayca hazırlanabilen bazı doğal içeceklerin boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte yalnızca birkaç malzemeyle yapabileceğiniz pratik bir tarif...
Ballı-Limonlu Ilık Karışım
Malzemeler:
1 su bardağı ılık su (kaynar olmamalı)
1 yemek kaşığı bal
Yarım limonun suyu
(İsteğe bağlı) 1 tutam zencefil tozu veya taze rendelenmiş zencefil
YAPILIŞI
Suyu kaynatın ve ılımaya bırakın (balın faydalarını korumak için çok sıcak olmamalı).
İçine balı ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
İsterseniz bir tutam zencefil ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.
Bu karışım boğazı yumuşatır, tahrişi hafifletir ve öksürüğü rahatlatabilir. Özellikle bal, boğaz yüzeyini kaplayarak tahrişin azalmasına yardımcı olurken; limon C vitamini ve antioksidan desteği sağlar.
ALTERNATİF: ADAÇAYI VEYA IHLAMUR ÇAYI
Adaçayı ya da ıhlamur gibi bitki çaylarını demleyip içine biraz bal ekleyebilirsiniz.
Ilık şekilde yavaş yavaş yudumlamak boğazdaki rahatsızlığı azaltabilir.
ÖNEMLİ UYARI
Bal, 1 yaş altındaki bebeklere verilmemelidir.
3-4 günden uzun süren veya yüksek ateşle birlikte görülen boğaz ağrısı ve öksürükte mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.
Bu tarifler hafif şikâyetleri yatıştırmaya yardımcıdır, ciddi enfeksiyonların tedavisi için ilaç yerine geçmez.