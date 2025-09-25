ANASAYFA
Öksürük ve boğaz ağrısını 10 dakikada hafifletiyor: İlaç gibi tarif

Sonbahar, geçiş mevsimi olduğundan bu mevsimde boğaz ağrısı ve kuru öksürük eksik olmaz. Uzmanlar, evde kolayca hazırlanabilen bazı doğal içeceklerin boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte öksürüğü kesen 10 dakikalık doğal ilaç…

Merve Çulha | 25 Eylül 2025 Perşembe 10:20 | Son Güncelleme:

Soğuk algınlığı ve mevsimsel değişiklikler, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe sıkça neden olur. Uzmanlar, evde kolayca hazırlanabilen bazı doğal içeceklerin boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. İşte yalnızca birkaç malzemeyle yapabileceğiniz pratik bir tarif...

Ballı-Limonlu Ilık Karışım

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su (kaynar olmamalı)

1 yemek kaşığı bal

Yarım limonun suyu

(İsteğe bağlı) 1 tutam zencefil tozu veya taze rendelenmiş zencefil

YAPILIŞI

Suyu kaynatın ve ılımaya bırakın (balın faydalarını korumak için çok sıcak olmamalı).

İçine balı ve limon suyunu ekleyip karıştırın.

İsterseniz bir tutam zencefil ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

Bu karışım boğazı yumuşatır, tahrişi hafifletir ve öksürüğü rahatlatabilir. Özellikle bal, boğaz yüzeyini kaplayarak tahrişin azalmasına yardımcı olurken; limon C vitamini ve antioksidan desteği sağlar.

ALTERNATİF: ADAÇAYI VEYA IHLAMUR ÇAYI

Adaçayı ya da ıhlamur gibi bitki çaylarını demleyip içine biraz bal ekleyebilirsiniz.

Ilık şekilde yavaş yavaş yudumlamak boğazdaki rahatsızlığı azaltabilir.

ÖNEMLİ UYARI

Bal, 1 yaş altındaki bebeklere verilmemelidir.

3-4 günden uzun süren veya yüksek ateşle birlikte görülen boğaz ağrısı ve öksürükte mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Bu tarifler hafif şikâyetleri yatıştırmaya yardımcıdır, ciddi enfeksiyonların tedavisi için ilaç yerine geçmez.

