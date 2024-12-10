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Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler

Kışın öksürük, balgam, hırıltı eksik olmuyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme ve yeterli uykunun önemli olduğunu belirten uzmanlar, öksürük ve soğuk algınlığı için birkaç vitaminin mutlaka alınması gerektiğini söylüyor. İşte öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler...

10 Aralık 2024 Salı 15:03 | Son Güncelleme:
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
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Kış aylarında soğuk algınlığıyla başlayan öksürükten kurtulmak zor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tibel Tuna, öksürükten ve hırıltıdan kurtulmak için beslenme, uyku düzeni ve alınması gereken vitaminlere dikkat çekti.

ÖKSÜRÜKTEN KURTARAN YÖNTEMLER VE VİTAMİNLER

Bu dönemde ellerin sık sık yıkanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Tibel Tuna, solunum yolu hastalıklarından korunmanın yollarını şöyle anlattı:

"Bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek gerekir.

Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko ve probiyotikler bağışıklığı destekler.

Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet hastalıklara karşı koruma sağlar. Beslenmeyle yeterli uyku alımı da önem taşır.

Uyku eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Bunun yanında fiziksel aktivite de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Düzenli yürüyüşler, hafif tempolu koşular veya egzersizler bağışıklık hücrelerinin işlevini artırır ve enfeksiyonlara karşı vücudu daha dirençli hale getirir."

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